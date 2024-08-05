Укрзалізниця предупредила об отклонениях в графиках из-за обстрела Полтавской области

В ночь на 4 августа россияне нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре Полтавской области

Фото: Укрзализныця

В результате вражеского обстрела инфраструктуры в Полтавской области 4 августа, ряд поездов Укрзалізниці продолжают "догонять" график. Об этом сообщила пресс-служба компании.

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Среди отклоняющихся от графика рейсов:

→ №104/103 Львов – Краматорск (+5:10);

→ №22/21 Львов – Харьков (+5:10);

→ №2/1 Ивано-Франковск – Харьков (+2:35);

→ №202/201 Ворохта – Харьков (+2:35).

Рейсы 64/63 Львов – Харьков и 112/111 Львов – Изюм ночью вернулись в расписание, а двухгрупповой поезд привез в Киев 218 пассажиров в комендантский час, отметили в компании.

Укрзалізниця подчеркнула – для тех людей организовали развозку автобусами по городу, при необходимости: возможность ночевки или пересадки на другие рейсы.

В ночь на 4 августа россияне нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре Полтавской области. Глава ОВА тогда заявил, что в результате вражеских обстрелов была повреждена железнодорожная инфраструктура, не раскрывая деталей атаки.

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В ночь на 20 июля 2024 года российские войска атаковали железную дорогу в Харьковской области – четверо работников ранены, курсирование поездов претерпело изменения.

1 августа россияне нанесли удар по железнодорожной станции в Харьковской области. В результате атаки ранения получила проводница.

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