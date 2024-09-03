Россия нанесла массированный удар по железнодорожным объектам в двух областях – фото

Враг целенаправленно обстрелял железнодорожные объекты в Днепропетровской и Сумской областях

Фото: Укрзалізниця/Facebook

В течение ночи российские оккупационные войска нанесли массированный удар по железнодорожным объектам в Днепропетровской и Сумской областях. Об этом сообщили в пресс-службе Укрзалізниці.

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"В минувшую ночь враг совершил целенаправленный массированный обстрел железной дороги. В частности, были атакованы инфраструктура и подвижной состав в Сумской и Днепропетровской областях. К счастью, обошлось без жертв", – говорится в сообщении.

Вечером 2 сентября под артиллерийский обстрел со стороны РФ в Покровске попал дом работника Укрзалізниці.

Именно из этого города железнодорожники организуют эвакуацию мирного населения и вынуждены работать под постоянными вражескими атаками, напомнили в компании.

Муж и его жена получили ранения, их доставили в больницу.

Фото: Укрзалізниця

5 августа 2024 года Укрзалізниця объявила об отклонениях в графиках из-за обстрела Полтавской области.

27 августа, на следующий день после массированной российской атаки на Украину, Укрзалізниця заявила, что поезда могут задерживаться на семь часов.

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