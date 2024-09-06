Зеленський в Італії зустрівся з делегацією Конгресу США: говорили про першочергові потреби ЗСУ
В Італії президент Володимир Зеленський зустрівся з делегацією Конгресу США – сторони обговорили першочергові потреби українських військових.
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Очолював делегацію американських парламентарів сенатор-республіканець Ліндсі Грем.
Зеленський поінформував конгресменів про ситуацію на передовій, результати операції в Курській області та наслідки ракетного терору окупантів.
Окремо сторони обговорили першочергові потреби Сил оборони, одним з ключових пріоритетів є отримання додаткових систем протиповітряної оборони та ракет до них, а також розширення тренувальних місій для українських пілотів на винищувачах F-16.
- 6 вересня Зеленський прибув на авіабазу "Рамштайн" у Німеччині для участі в засіданні Контактної групи з питань оборони України. Він заявив, що Україні потрібна рішучість партнерів і засоби, щоб зупинити російський повітряний терор.
- Президент зустрівся з німецьким канцлером Шольцом: зокрема, обговорювали військову допомогу, співробітництво в оборонній сфері та майбутній Саміт миру.
- Згодом на сесії
міжнародного форуму "Амброзетті" в Італії Зеленський повідомив, щорішення про Курську операцію ухвалювали він та головнокомандувач ЗСУ Сирський – про план не повідомляли партнерам, тому що Росія присутня "всюди" зі своєю розвідкою.
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