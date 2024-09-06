Зеленський в Італії зустрівся з делегацією Конгресу США: говорили про першочергові потреби ЗСУ

Одним з ключових пріоритетів є отримання додаткових систем ППО та ракет до них, а також розширення тренувальних місій для українських пілотів на винищувачах F-16

Володимир Зеленський та Ліндсі Грем (Фото: Telegram президента)

В Італії президент Володимир Зеленський зустрівся з делегацією Конгресу США – сторони обговорили першочергові потреби українських військових.

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Очолював делегацію американських парламентарів сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

Зеленський поінформував конгресменів про ситуацію на передовій, результати операції в Курській області та наслідки ракетного терору окупантів.

Окремо сторони обговорили першочергові потреби Сил оборони, одним з ключових пріоритетів є отримання додаткових систем протиповітряної оборони та ракет до них, а також розширення тренувальних місій для українських пілотів на винищувачах F-16.

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