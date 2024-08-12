Сенатори США у Києві: Білий дім не має обмежувати Україну в ударах вглиб Росії

"Ми не можемо давати їм зброю, а потім говорити, що її не можна використовувати повною мірою", – заявив Річард Блюменталь

Ліндсі Грем (Фото: ЕРА / MICHAEL REYNOLDS)

Сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем та його колега від демократів Річард Блюменталь виступили за те, щоб адміністрація президента США зняла для України всі обмеження на використання американської зброї по території Росії. Про це вони заявили, прибувши з візитом до Києва, передає кореспондентка LIGA.net.

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Відповідаючи на запитання, чи реально американській владі скасувати для України всі обмеження на використання зброї США для ударів вглиб Росії, Грем сказав: "Знаєте, я б дозволив їм [українцям] зброю таким чином, щоб це стало реальністю для Росії".

Сенатор нагадав, що далекобійна артилерія допомогла Україні перейти у наступ та відкинути Росію. Те саме має відбутися з винищувачами F-16, вважає Грем.

"Обмеження на використання зброї мають бути зняті. Що буде, якщо росіяни продовжать спроби знищити Україну? Зброя, яку ми надали, має бути використана по максимуму для того, щоб зберегти демократичну Україну від цього вторгнення", – висловився американський законодавець.

Підсумовуючи, Грем закликав адміністрацію президента Джо Байдена думати про Україну у довгостроковій перспективі, а не у короткостроковій.

Його колега з Демократичної партії Річард Блюменталь підтримав вищесказане. За його словами, українські військові не можуть воювати з однією рукою за спиною.

"Ми не можемо давати їм зброю, а потім говорити, що її не можна використовувати повною мірою", – заявив він.

6 серпня 2024 року Міністерство оборони Росії повідомило, що Збройні Сили України нібито прорвали кордон із Курською областю.

7 серпня радник Білого дому сказав, що США попросять у Києва пояснень стосовно того, що відбувається на кордоні України з Курською областю Росії.

Згодом речник Держдепу заявив, що США контактують з Україною щодо подій у Курській області Росії, Київ не попереджав Вашингтон про будь-які операції на території РФ.

9 серпня журналісти WP писали, що українські посадовці на тлі подій на Курщині звернулися до Сполучених Штатів з проханням надати дозвіл на використання ракет ATACMS для ударів по об’єктах на території Росії.

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