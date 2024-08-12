Сенаторы США в Киеве: Белый дом не должен ограничивать Украину в ударах вглубь России

"Мы не можем давать им оружие, а потом говорить, что его нельзя использовать в полной мере", – заявил Ричард Блументал

Линдси Грэм (Фото: ЕРА/MICHAEL REYNOLDS)

Сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм и его коллега от демократов Ричард Блюменталь выступили за то, чтобы администрация президента США сняла для Украины все ограничения использования американского оружия по территории России. Об этом они заявили, прибыв с визитом в Киев, передает корреспондент LIGA.net.

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Отвечая на вопрос, реально ли американским властям отменить для Украины все ограничения на использование оружия США для ударов вглубь России, Грэм сказал: "Знаете, я позволил бы им [украинцам] оружие таким образом, чтобы это стало реальностью для России".

Сенатор напомнил, что дальнобойная артиллерия помогла Украине перейти в наступление и отвергнуть Россию. То же должно произойти с истребителями F-16, считает Грэм.

"Ограничения на использование оружия должны быть сняты. Что будет, если россияне продолжат попытки уничтожить Украину? Оружие, которое мы предоставили, должно быть использовано на максимум для того, чтобы уберечь демократическую Украину от этого вторжения", – высказался американский законодатель.

Подытоживая, Грэм призвал администрацию президента Джо Байдена думать об Украине в долгосрочной перспективе, а не в краткосрочной.

Его коллега из Демократической партии Ричард Блюменталь поддержал вышеизложенное. По его словам, украинские военные не могут воевать с одной рукой за спиной.

"Мы не можем давать им оружие, а потом говорить, что его нельзя использовать в полной мере", – заявил он.

6 августа 2024 года Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные Силы Украины якобы прорвали границу с Курской области.

7 августа советник Белого дома сказал, что США попросят у Киева объяснений по поводу того, что происходит на границе Украины с Курской областью России.

Впоследствии представитель Госдепа заявил, что США контактируют с Украиной относительно событий в Курской области России, Киев не предупреждал Вашингтон о каких-либо операциях на территории РФ.

9 августа журналисты WP писали, что украинские чиновники на фоне событий в Курщине обратились в Соединенные Штаты с просьбой предоставить разрешение на использование ракет ATACMS для ударов по объектам на территории России.

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