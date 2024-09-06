Зеленский в Италии встретился с делегацией Конгресса США: говорили о потребностях ВСУ
В Италии президент Владимир Зеленский встретился с делегацией Конгресса США – стороны обсудили первоочередные потребности украинских военных.
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Возглавлял делегацию американских парламентариев сенатор-республиканец Линдси Грэм.
Зеленский проинформировал конгрессменов о ситуации на передовой, результатах операции в Курской области и последствиях ракетного террора окупантов.
Отдельно стороны обсудили первоочередные потребности сил обороны, одним из ключевых приоритетов является получение дополнительных систем противовоздушной обороны и ракет к ним, а также расширение тренировочных миссий для украинских пилотов на истребителях F-16.
- 6 сентября Зеленский прибыл на авиабазу "Рамштайн" в Германии для участия в заседании Контактной группы по обороне Украины. Он заявил, что Украине нужна решительность партнеров и средства, чтобы остановить российский воздушный террор.
- Президент встретился с немецким канцлером Шольцом: в частности, обсуждали военную помощь, сотрудничество в оборонной сфере и предстоящий Саммит мира.
- Впоследствии на сессии
международного форума "Амброзетти" в Италии Зеленский сообщил, чторешение о Курской операции принимали он и главнокомандующий ВСУ Сырский – о плане не сообщали партнерам, потому что Россия присутствует "повсюду" со своей разведкой.
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