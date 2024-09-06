Зеленский в Италии встретился с делегацией Конгресса США: говорили о потребностях ВСУ

Одним из ключевых приоритетов – получение дополнительных систем ПВО, ракет к ним и расширение тренировочных миссий для пилотов на истребителях F-16

Владимир Зеленский и Линдси Грэм (Фото: Telegram президента)

В Италии президент Владимир Зеленский встретился с делегацией Конгресса США – стороны обсудили первоочередные потребности украинских военных.

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Возглавлял делегацию американских парламентариев сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Зеленский проинформировал конгрессменов о ситуации на передовой, результатах операции в Курской области и последствиях ракетного террора окупантов.

Отдельно стороны обсудили первоочередные потребности сил обороны, одним из ключевых приоритетов является получение дополнительных систем противовоздушной обороны и ракет к ним, а также расширение тренировочных миссий для украинских пилотов на истребителях F-16.

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