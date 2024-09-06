До Канади прибула група українських льотчиків для навчання на винищувачах F-16

Канада взяла на себе зобов'язання проводити ці навчання протягом наступних п'яти років

Винищувачі F-16 (Фото: Leszek Szymanski/EPA)

Група українських льотчиків прибула до Канади, там вони проходитимуть навчання для польотів на багатоцільових винищувачах F-16. Про це повідомив міністр оборони Канади Білл Блер на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

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За його словами, льотчики Збройних Сил України приїхали до Канади цього тижня. Канада перебрала на себе керівництво елементом FLIT в межах коаліції в підтримці потенціалу Повітряних сил ЗСУ.

Протягом п'яти років Канада інвестує 389 млн канадських доларів (понад $280 млн) у підготовку українських пілотів. Окрім цього, Оттава надаватиме критично важливе обладнання й іншу підтримку українським авіабазам і флоту.

24 травня стало відомо, що перша група бойових пілотів з України завершила навчання на винищувачах F-16, що проходило в США.

1 липня Politico писало, що демократи закликали Пентагон розширити навчання українських пілотів винищувачів F-16.

12 липня стало відомо, що Канада виділила $285 млн на підготовку українських військових пілотів і технічне обслуговування західних винищувачів F-16.

Того самого дня Зеленський наголосив на необхідності розширення навчальних програм для українських льотчиків на винищувачах F-16.

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