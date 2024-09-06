Канада оголосила новий пакет допомоги ЗСУ: у ньому понад 80 000 ракетних двигунів CRV-7

Двигуни готуються до відправлення до Польщі та надійдуть туди у найближчі місяці

Білл Блер (Фото: Toms Kalnins/EPA)

Канада надасть Україні новий пакет військової допомоги, який включатиме ракетні двигуни, кулемети та інше озброєння. Про це повідомив міністр оборони Канади Білл Блер на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

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За його словами, Канада передасть Україні 80 840 ракетних двигунів CRV-7 і 1300 боєголовок до них. Раніше Оттава вже надала Києву 2160 ракетних двигунів CRV-7, як було обіцяно на початку цього року.

Додаткові 80 840 ракетних двигунів готуються до відправлення до Польщі та надійдуть туди у найближчі місяці. Зняті з експлуатації ракетні двигуни раніше використовувалися Військово-повітряними силами Канади на винищувачах CF-18.

Також Канада передасть Збройним Силам України 970 кулеметів C6 та 10 500 9-мм пістолетів із власних запасів.

У відповідь на запит України Блер також оголосив, що Канада передасть списані шасі від 29 М113 та 64 бронетранспортерів Coyote LAV, які раніше використовувала канадська армія. В Україні їх перепрофілюють чи візьмуть на запчастини.

ДОВІДКА CRV-7 (Canadian Rocket Vehicle 7) — канадська авіаційна некерована ракета калібру 70 мм зі складним оперенням, призначена для ударів по наземних цілях. Ці ракети були зняті з озброєння ще на початку 2000-х років.

У лютому 2024 року лідер опозиційної Консервативної партії Канади закликав уряд передати Україні CRV-7, які планували утилізувати. Тоді влада країни підтвердила, що розглядає таку можливість.

Буданов також закликав Канаду передати ці авіаракети Україні, а не утилізовувати їх. Він висловлював сподівання, що "це буде ситуація win-win", адже це допомогло б Україні відбиватися від російських військ і заощадило б платникам податків Канади витрати на знищення цих ракет.

13 червня Блер повідомив, що Канада передасть Україні понад 2000 списаних некерованих авіаційних ракет CRV-7.

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