Канада объявила новый пакет помощи ВСУ: в нем более 80 000 ракетных двигателей CRV-7

Двигатели готовятся к отправке в Польшу и поступят туда в ближайшие месяцы

Билл Блэр (Фото: Toms Kalnins/EPA)

Канада предоставит Украине новый пакет военной помощи, включающий ракетные двигатели, пулеметы и другое вооружение. Об этом сообщил министр обороны Канады Билл Блэр на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".

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По его словам, Канада передаст Украине 80 840 ракетных двигателей CRV-7 и 1300 боеголовок к ним. Ранее Оттава уже предоставила Киеву 2160 ракетных двигателей CRV-7, как было обещано в начале этого года.

Дополнительные 80 840 ракетных двигателей готовятся к отправке в Польшу и поступят туда в ближайшие месяцы. Снятые с эксплуатации ракетные двигатели ранее использовались Военно-воздушными силами Канады на истребителях CF-18.

Также Канада передаст Вооруженным Силам Украины 970 пулеметов C6 и 10 500 9-мм пистолетов из собственных запасов.

В ответ на запрос Украины Блэр также объявил, что Канада передаст списанные шасси от 29 М113 и 64 бронетранспортеров Coyote LAV, ранее использовавшихся канадской армией. В Украине их перепрофилируют или возьмут на запчасти.

СПРАВКА CRV-7 (Canadian Rocket Vehicle 7) — канадская авиационная неуправляемая ракета калибра 70 мм со сложным оперением, предназначенная для ударов по наземным целям. Эти ракеты были сняты с вооружения еще в начале 2000-х годов.

В феврале 2024 года лидер оппозиционной Консервативной партии Канады призвал правительство передать Украине CRV-7, которые планировали утилизировать. Тогда власти страны подтвердили, что рассматривают такую возможность.

Буданов также призвал Канаду передать эти авиаракеты Украине, а не утилизировать их. Он выразил надежду, что "это будет ситуация win-win", ведь это помогло бы Украине отбиваться от российских войск и сэкономило бы налогоплательщикам Канады расходы по уничтожению этих ракет.

13 июня Блэр сообщил, что Канада передаст Украине более 2000 списанных неуправляемых авиационных ракет CRV-7.

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