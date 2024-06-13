Канада передаст Украине 2000 ракет CRV7, о которых просил Буданов – говорил, это win-win

Канадские власти рассматривали передачу CRV7 Украине еще с начала февраля 2024 года

Билл Блэр (Фото: TOMS KALNINS/EPA)

Канада передаст Украине около 2000 списанных неуправляемых авиационных ракетных CRV7, к чему еще в феврале призывал начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, а также 29 систем дистанционного управления Nanuk и 130 000 боеприпасов для стрелкового оружия. Об этом заявил министр обороны страны Билл Блэр во время 23-го заседания в формате "Рамштайн", передает The Globe And Mail.

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В правительстве Канады сообщили, что Украина получит снятые с эксплуатации ракеты CRV7, которые использовали воздушные силы государства. Оттава приняла решение о передаче около 2000 ракет, поставки должны начаться в ближайшие недели.

Канадские официальные лица еще зимой заявляли, что рассматривают запрос на передачу CRV7, однако тогда власти страны предупреждали, что эти ракеты хранятся десятилетиями, и они могут быть "нестабильными", что делает их опасными для использования и транспортировки.

Сейчас CRV7 прошли испытания "для обеспечения их жизнеспособности", подчеркнули в правительстве страны.

"Если будут доступны результаты дальнейших испытаний, Канада оценит целесообразность предоставления дополнительных ракет CRV7", – отметили в Минобороны Канады.

Блэр отметил, что его государство также передаст Украине 29 дистанционных систем управления Nanuk и более 130 000 боеприпасов для стрелкового оружия.

СПРАВКА. CRV7 (Canadian Rocket Vehicle 7) — канадская авиационная неуправляемая ракета калибра 70 мм со сложным оперением, предназначенная для ударов по наземным целям. Министерство обороны Канады имеет 83 303 таких ракет, хотя некоторые из них уже без боеголовок. Эти ракеты были сняты с вооружения еще в начале 2000-х годов. CRV7 (Canadian Rocket Vehicle 7) — канадская авиационная неуправляемая ракета калибра 70 мм со сложным оперением, предназначенная для ударов по наземным целям. Министерство обороны Канады имеет 83 303 таких ракет, хотя некоторые из них уже без боеголовок. Эти ракеты были сняты с вооружения еще в начале 2000-х годов. Nanuk – это дистанционная боевая станция, которая разработана компанией Rheinmetall в Канаде. Она используется для вооружения легкого и среднего калибра, который можно установить на любой тип бронетехники.

В феврале 2024 года лидер оппозиционной Консервативной партии Канады призвал правительство передать Украине CRV7, которые планируют утилизировать. Тогда власти страны подтвердили, что рассматривают такую возможность.

Буданов также призвал Канаду передать эти авиаракеты Украине, а не утилизировать их. Он выразил надежду, что "это будет ситуация win-win".

5 марта МИД Канады заявлял, что в ближайшее время страна может передать CRV7 ВСУ – тогда проверялось, можно ли безопасно транспортировать эти боеприпасы.

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