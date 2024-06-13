Канада передаст Украине 2000 ракет CRV7, о которых просил Буданов – говорил, это win-win
Канада передаст Украине около 2000 списанных неуправляемых авиационных ракетных CRV7, к чему еще в феврале призывал начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, а также 29 систем дистанционного управления Nanuk и 130 000 боеприпасов для стрелкового оружия. Об этом заявил министр обороны страны Билл Блэр во время 23-го заседания в формате "Рамштайн", передает The Globe And Mail.
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В правительстве Канады сообщили, что Украина получит снятые с эксплуатации ракеты CRV7, которые использовали воздушные силы государства. Оттава приняла решение о передаче около 2000 ракет, поставки должны начаться в ближайшие недели.
Канадские официальные лица еще зимой заявляли, что рассматривают запрос на передачу CRV7, однако тогда власти страны предупреждали, что эти ракеты хранятся десятилетиями, и они могут быть "нестабильными", что делает их опасными для использования и транспортировки.
Сейчас CRV7 прошли испытания "для обеспечения их жизнеспособности", подчеркнули в правительстве страны.
"Если будут доступны результаты дальнейших испытаний, Канада оценит целесообразность предоставления дополнительных ракет CRV7", – отметили в Минобороны Канады.
Блэр отметил, что его государство также передаст Украине 29 дистанционных систем управления Nanuk и более 130 000 боеприпасов для стрелкового оружия.
Nanuk – это дистанционная боевая станция, которая разработана компанией Rheinmetall в Канаде. Она используется для вооружения легкого и среднего калибра, который можно установить на любой тип бронетехники.
- В феврале 2024 года лидер оппозиционной Консервативной партии Канады призвал правительство передать Украине CRV7, которые планируют утилизировать. Тогда власти страны подтвердили, что рассматривают такую возможность.
- Буданов также призвал Канаду передать эти авиаракеты Украине, а не утилизировать их. Он выразил надежду, что "это будет ситуация win-win".
- 5 марта МИД Канады заявлял, что в ближайшее время страна может передать CRV7 ВСУ – тогда проверялось, можно ли безопасно транспортировать эти боеприпасы.
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