Канада передает Украине первые бронетранспортеры из 50 обещанных – Минобороны страны

Канада отправляет Украине четыре новых бронированных автомобиля собственного производства. Всего запланирована поставка 50 таких транспортных средств. Об этом сообщил министр национальной обороны Канады Билл Блэр.

По его словам, бронированные машины отправляются в Европу, где этим летом военнослужащие Вооруженных Сил Украины пройдут обучение по их использованию.

12 июня Минобороны Канады сообщило, что первые 10 автомобилей, передаваемых ВСУ, – это санитарные машины ACSV. Первые четыре транспортных средства были отправлены из канадского Лондона (провинция Онтарио) в Европу.

Оборонное ведомство напомнило, что эти машины являются частью парка современных бронированных машин, которые Канада планирует предоставить Украине. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время визита президента Владимира Зеленского в сентябре 2023 года заявил, что Оттава в течение трех лет инвестирует $650 млн, чтобы предоставить Украине 50 бронированных машин собственного производства.

Автомобили будут выполнять широкий спектр задач на поле боя, включая транспортировку войск, будут служить мобильными командными пунктами, а также обеспечивать медицинскую эвакуацию.

"Эти ACSV, также используемые в канадской армии, обеспечивают высокую степень маневренности и защиты своих экипажей и полезной нагрузки", — подчеркнули в Минобороны Канады.

