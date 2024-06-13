Канада передает Украине первые бронетранспортеры из 50 обещанных – Минобороны страны

Канада в течение трех лет инвестирует $650 млн, чтобы предоставить Украине 50 машин, сообщило Минобороны

Канадский бронетранспортер (Фото: X-аккаунт Билла Блэра)

Канада отправляет Украине четыре новых бронированных автомобиля собственного производства. Всего запланирована поставка 50 таких транспортных средств. Об этом сообщил министр национальной обороны Канады Билл Блэр.

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По его словам, бронированные машины отправляются в Европу, где этим летом военнослужащие Вооруженных Сил Украины пройдут обучение по их использованию.

12 июня Минобороны Канады сообщило, что первые 10 автомобилей, передаваемых ВСУ, – это санитарные машины ACSV. Первые четыре транспортных средства были отправлены из канадского Лондона (провинция Онтарио) в Европу.

Оборонное ведомство напомнило, что эти машины являются частью парка современных бронированных машин, которые Канада планирует предоставить Украине. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время визита президента Владимира Зеленского в сентябре 2023 года заявил, что Оттава в течение трех лет инвестирует $650 млн, чтобы предоставить Украине 50 бронированных машин собственного производства.

Автомобили будут выполнять широкий спектр задач на поле боя, включая транспортировку войск, будут служить мобильными командными пунктами, а также обеспечивать медицинскую эвакуацию.

"Эти ACSV, также используемые в канадской армии, обеспечивают высокую степень маневренности и защиты своих экипажей и полезной нагрузки", — подчеркнули в Минобороны Канады.

Update: The first four of 50 new armoured vehicles built by Canadian workers for Ukraine are heading to Ukraine’s Armed Forces.



Today in London, Ontario, @PFragiskatos saw the vehicles loaded onto trucks – and this summer, Ukrainian troops will be trained in their use. 🇨🇦🇺🇦 pic.twitter.com/QJRJANwu0l — Bill Blair (@BillBlair) June 12, 2024

26 апреля Блэр заявил, что Канада профинансирует дополнительные поставки боеприпасов для Украины и производство дронов.

10 мая Канада заявила о выделении $56 млн на инициативу Германии по поиску и поставке Украине систем ПВО.

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