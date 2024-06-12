Литва передает Украине 14 бронетранспортеров М113 для усиления разминирования

Бронетехника должна поступить на этой неделе

Бронетранспортер M113 (Фото: Минобороны Литвы)

Латвийское правительство утвердило передачу Украине 14 бронетранспортеров М113 – на этой неделе они должны прибыть в Украину. Об этом сообщило Министерство обороны страны.

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Переданная бронетехника предназначена для усиления возможностей украинской армии по разминированию и является бесплатным вкладом Литвы в рамках возглавляемой Исландией Коалиции по разминированию, говорится в сообщении.

Передачу М113 инициировало Минобороны Литвы в ответ на обращение украинского правительства и союзников, отмечает ведомство.

Модификация переданных бронетранспортеров не уточняется.

В апреле Литва передала Украине командно-штабные машины М577 на базе М113.

СПРАВКА. M113 – американский бронетранспортер 1960-х годов. В начальной комплектации вооружение M113 состоит из одного 12,7 мм пулемета. БТР может перевозить десантное отделение численностью до 11 человек и является основой нескольких десятков специализированных машин. M113 – американский бронетранспортер 1960-х годов. В начальной комплектации вооружение M113 состоит из одного 12,7 мм пулемета. БТР может перевозить десантное отделение численностью до 11 человек и является основой нескольких десятков специализированных машин.

29 мая правительство Литвы приняло решение о выделении 13,5 млн евро на закупку радаров для Украины.

31 мая премьер Литвы заявила, что страна готова послать инструкторов для помощи в обучении солдат на территории Украины, если это будет необходимо.

3 июня стало известно, что немецкая компания Rheinmetall построит в Литве завод по производству 155-мм артиллерийских снарядов.

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