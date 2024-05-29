Литва выделила 13,5 млн евро на закупку радаров для Украины

До конца года Литва планирует купить для Украины четыре радара, заявил министр обороны страны Лауринас Кащюнас

Лауринас Кащюнас (Фото: EPA)

29 мая правительство Литвы приняло решение о выделении 13,5 млн евро на закупку радаров для Украины. Об этом сообщил министр обороны страны Лауринас Кащюнас, цитирует издание Delfi.

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"Мы сегодня приняли официальное решение – правительство выделило дополнительно 13,5 млн евро на закупку радаров, что, без сомнения, укрепит систему оповещения в Украине", – заявил глава оборонного ведомства Литвы.

Он отметил, что таким образом страна присоединилась к коалиции по обеспечению Украины средствами противовоздушной обороны, инициированной Германией.

Кащюнас подчеркнул, что до конца года Литва планирует купить для Украины четыре радара.

"Цель в этом году – четыре. Они усилят оповещение, визуальное предупреждение, а затем возможность уничтожения всех воздушных объектов. Затем мы продолжим закупку этих радаров, потому что это нужно Украине, они сами озвучили потребность", – резюмировал он.

11 апреля в оборонном ведомстве Литвы сообщили о передаче Украине нового пакета военной помощи, в который вошло снаряжение для военнослужащих.

23 апреля Минобороны Литвы сообщило о передаче Украине новой партии бронемашин М577.

17 мая глава Минобороны Литвы заявил о выделении Украине нового пакета помощи, в который, в частности, вошли разведдроны и боеприпасы.

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