Литва передала Україні нову партію бронемашини М577

Бронемашина М577 (Фото: Міноборони Литви)

Литва передала Україні нову партію командно-штабних бронемашин М577. Про це повідомили у пресслужбі литовського Міністерства оборони.

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У відомстві уточнили, що бронемашини вже дісталися до України, зазначивши, що передання машин є продовженням безперебійної військової підтримки держави. Кількість бронетранспортерів М577, які передали українським військовим, не повідомляють.

У відповідь на запити України цього року Литва поставила боєприпаси калібру 155 мм, бронетранспортери M577, системи боротьби з безпілотниками, боєприпаси до протитанкового гранатомета Carl Gustaf, пульт РАЙЗ-1, розібраний на частини літак L-39ZA "Альбатрос" та інше забезпечення, йдеться у повідомленні пресслужби.

Підтримка України з боку Литви є довгостроковою і вже становить 1 млрд євро, зокрема, з цієї суми 610 млн євро надано на військову допомогу, зазначили в Міноборони Литви. Протягом цього року надано підтримку на близько 84 млн євро.

Передбачається, що така динаміка підтримки триватиме, додали в оборонному відомстві Литви.

ДОВІДКА. M577 – це командно-штабна машина, створена у США на базі бронетранспортера M113, що використовується як мобільний командний пункт рівня батальйону. Техніка має різні модифікації, зокрема може використовуватися у медичних цілях та для керування вогнем.

22 березня Міноборони Литви повідомило про передання Україні партії систем боротьби з безпілотниками.

5 квітня стало відомо, що литовське Міноборони планує виділити 2 млн євро на придбання близько 3000 FPV-дронів для України.

6 квітня Міноборони Литви повідомило про передання Україні бронемашин М577, проте кількість переданої техніки та її модифікації у відомстві не уточнили.

11 квітня в оборонному відомстві Литви повідомили про передання Україні нового пакета військової допомоги, до якого увійшло спорядження для військовослужбовців.

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