Литва передала Україні командно-штабні бронетранспортери М577 – фото

M577 (Фото: Jaunuolis)

Литва передала Україні командно-штабні машини М577, повідомило Міністерство оборони країни.

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5 квітня ці бронетранспортери дісталися України, зазначають у відомстві.

Кількість переданої техніки та її модифікація не уточнюється.

M577 - це командно-штабна машина, створена у США на базі бронетранспортеру M113, що використовується як мобільний командний пункт рівня батальйону. Техніка має різні модифікації, зокрема, може використовуватися у медичних цілях та для керування вогнем.

У 2016 році Литва придбала у Німеччини 168 вживаних M577 — техніка використовується для командування, підтримки вогнем із закритих позицій, евакуації та навчання.

У 2023-му Португалія анонсувала передання п'ятьох таких машин Україні.

Міноборони Литви додало фото переданої техніки:

Фото: Міністерство національної оборони Литви

22 березня очільник МЗС Литви заявив, що Захід робить помилку, не надаючи Україні достатньої кількості зброї та засобів протиповітряної оборони.

Того ж дня Міноборони Литви повідомило про передання Україні партії систем боротьби з безпілотниками.

5 березня стало відомо, що оборонне відомство країни планує виділити 2 млн євро на придбання близько 3000 FPV-дронів для України.

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