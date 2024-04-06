Литва передала Украине командно-штабные бронетранспортеры М577.

M577 (Фото: Jaunuolis)

Литва передала Украине командно-штабные машины М577, сообщило Министерство обороны страны.

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5 апреля эти бронетранспортеры добрались до Украины, отмечают в ведомстве.

Количество передаваемой техники и ее модификация не уточняется.

M577 – это командно-штабная машина, созданная в США на базе бронетранспортера M113, используемый в качестве мобильного командного пункта уровня батальона. Техника имеет различные модификации, в частности может использоваться в медицинских целях и для управления огнем.

В 2016 году Литва приобрела у Германии 168 б/у M577 — техника используется для командования, поддержки огнем с закрытых позиций, эвакуации и обучения.

В 2023-м Португалия анонсировала передачу пяти таких машин Украине.

Минобороны Литвы добавило фото переданной техники:

Фото: Министерство национальной обороны Литвы

22 марта глава МИД Литвы заявил, что Запад совершает ошибку, не предоставляя Украине достаточного количества оружия и средств противовоздушной обороны.

В тот же день Минобороны Литвы сообщило о передаче Украине партии систем борьбы с беспилотниками.

5 марта стало известно, что оборонное ведомство страны планирует выделить 2 млн евро на приобретение около 3000 FPV-дронов для Украины.

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