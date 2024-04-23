Литва передала Украине новую партию бронемашины М577

Бронемашина М577 (Фото: Минобороны Литвы)

Литва передала Украине новую партию командно-штабных бронемашин М577. Об этом сообщили в пресс-службе литовского Министерства обороны.

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В ведомстве уточнили, что бронемашины уже добрались до Украины, отметив, что передача машин является продолжением бесперебойной военной поддержки государства. Количество бронетранспортеров М577, переданных украинским военным, не сообщают.

В ответ на запросы Украины в этом году Литва поставила боеприпасы калибра 155 мм, бронетранспортеры M577, системы борьбы с беспилотниками, боеприпасы к противотанковому гранатомету Carl Gustaf, пульт РАЙЗ-1, разобранный на части самолет L-39ZA "Альбатрос" и другое обеспечение, говорится в сообщении пресс-службы.

Поддержка Украины со стороны Литвы долгосрочна и уже составляет 1 млрд евро, в частности, из этой суммы 610 млн евро оказано на военную помощь, отметили в Минобороны Литвы. В этом году оказана поддержка на около 84 млн евро.

Предполагается, что такая динамика поддержки будет продолжаться, добавили в оборонном ведомстве Литвы.

СПРАВКА. M577 – это командно-штабная машина, созданная в США на базе бронетранспортера M113, используемая в качестве мобильного командного пункта уровня батальона. Техника имеет различные модификации, в частности, может использоваться в медицинских целях и для управления огнем.

22 марта Минобороны Литвы сообщило о передаче Украине партии систем борьбы с беспилотниками.

5 апреля стало известно, что литовское Минобороны планирует выделить 2 млн евро на приобретение около 3000 FPV-дронов для Украины.

6 апреля Минобороны Литвы сообщило о передаче Украине бронемашин М577, однако количество переданной техники и ее модификации в ведомстве не уточнили.

11 апреля в оборонном ведомстве Литвы сообщили о передаче Украине нового пакета военной помощи, в который вошло снаряжение для военнослужащих.

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