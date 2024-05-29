Литва виділила 13,5 млн євро на закупівлю радарів для України

До кінця року Литва планує купити для України чотири радари, заявив міністр оборони країни Лаурінас Кащюнас

Лаурінас Кащюнас (Фото: EPA)

29 травня уряд Литви ухвалив рішення про виділення 13,5 млн євро на закупівлю радарів для України. Про це повідомив міністр оборони країни Лаурінас Кащюнас, цитує видання Delfi.

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"Ми сьогодні ухвалили офіційне рішення – уряд виділив додатково 13,5 млн євро на закупівлю радарів, що, без сумніву, зміцнить систему оповіщення в Україні", – заявив очільник оборонного відомства Литви.

Він зазначив, що таким чином країна приєдналась до коаліції щодо забезпечення України засобами протиповітряної оборони, яку ініціювала Німеччина.

Кащюнас наголосив, що до кінця року Литва планує купити для України чотири радари.

"Ціль цього року – чотири. Вони посилять оповіщення, візуальне попередження, а потім можливість знищення всіх повітряних об'єктів. Потім ми продовжимо закупівлю цих радарів, бо це потрібно Україні, вони самі озвучили потребу", – резюмував він.

11 квітня в оборонному відомстві Литви повідомили про передання Україні нового пакета військової допомоги, до якого увійшло спорядження для військовослужбовців.

23 квітня Міноборони Литви повідомило про передання Україні нової партії бронемашин М577.

17 травня глава Міноборони Литви заявив про виділення Україні нового пакета допомоги, до якого, зокрема, увійшли розвіддрони та боєприпаси.

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