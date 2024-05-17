Литва передасть Україні шість радіолокаційних станцій Amber-1800 для посилення ППО

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зазначив, що передання Литвою радарів Amber-1800 є внеском держави у порятунок життів в Україні

Радари Amber-1800 (Фото: Altimus-Tech)

Литва придбає та передасть Збройним Силам України шість радіолокаційних станцій Amber-1800. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час зустрічі з литовським колегою Лаурінасом Кащюнасом, йдеться на сайті уряду ФРН.

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Пісторіус зазначив, що він високо оцінює допомогу литовської сторони Україні в її боротьбі проти війни, яку розпочав російський диктатор Володимира Путін.

У межах німецької ініціативи щодо посилення протиповітряної оборони України (IAAD) Литва придбає шість радарів Amber-1800 та передасть їх Силам оборони, повідомив глава оборонного відомства ФРН.

Він зауважив, що це є внеском Литви у порятунок життів в Україні.

"Зі своєї сторони [німецької] ми раді, що можемо зробити свій внесок у коаліцію з розмінування, очолювану Литвою", – додав Пісторіус.

ДОВІДКА. Amber-1800 – це наземна мобільна радіолокаційна станція діапазону ультракоротких хвиль (140-180 МГц). Ця установка призначена для автоматичного виявлення повітряних об'єктів, визначення їхніх поточних координат і видавання радіолокаційної інформації споживачеві.

– це наземна мобільна радіолокаційна станція діапазону ультракоротких хвиль (140-180 МГц). Ця установка призначена для автоматичного виявлення повітряних об'єктів, визначення їхніх поточних координат і видавання радіолокаційної інформації споживачеві. Основними функціями Amber-1800 є: → виявлення, відображення й автоматичне визначення координат, азимуту й дальності азимута, а також дальності повітряних об'єктів; → автоматичний супровід трас повітряних об'єктів і розрахунок параметрів їхнього руху; → автоматичне керування радіовисотоміром (ПРВ), оснащеним екстрактором А-1000H, розрахунок і прив'язка висоти до площинних координат; → автоматичне видавання радіолокаційної інформації телефонним каналом споживачеві; → документування радіолокаційної інформації; → контроль технічного стану та діагностика основних пристроїв РЛС. Радар Amber-1800 складається з двох транспортних засобів: → машина №1 – апаратна кабіна, в якій розміщується основна електронна апаратура РЛС; → машина №2 – автомобільна платформа із системою горизонтування, на якій розміщені: антенно-щогловий пристрій (АЩП) із системою розгортання, антенно-фідерна система (АФС) і два агрегати електроживлення.

5 квітня стало відомо, що литовське Міноборони планує виділити 2 млн євро на придбання близько 3000 FPV-дронів для України.

11 квітня в оборонному відомстві Литви повідомили про передання Україні нового пакета військової допомоги, до якого увійшло спорядження для військовослужбовців.

23 квітня Міноборони Литви повідомило про передання Україні нової партії бронемашин М577.

17 травня глава Міноборони Литви заявив про виділення Україні нового пакета допомогу, до якого, зокрема, увійшли розвіддрони та боєприпаси.

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