Литва передасть Україні шість радіолокаційних станцій Amber-1800 для посилення ППО
Радари Amber-1800 (Фото: Altimus-Tech)

Литва придбає та передасть Збройним Силам України шість радіолокаційних станцій Amber-1800. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час зустрічі з литовським колегою Лаурінасом Кащюнасом, йдеться на сайті уряду ФРН.

Пісторіус зазначив, що він високо оцінює допомогу литовської сторони Україні в її боротьбі проти війни, яку розпочав російський диктатор Володимира Путін.

У межах німецької ініціативи щодо посилення протиповітряної оборони України (IAAD) Литва придбає шість радарів Amber-1800 та передасть їх Силам оборони, повідомив глава оборонного відомства ФРН.

Він зауважив, що це є внеском Литви у порятунок життів в Україні.

"Зі своєї сторони [німецької] ми раді, що можемо зробити свій внесок у коаліцію з розмінування, очолювану Литвою", – додав Пісторіус.

ДОВІДКА. Amber-1800 – це наземна мобільна радіолокаційна станція діапазону ультракоротких хвиль (140-180 МГц). Ця установка призначена для автоматичного виявлення повітряних об'єктів, визначення їхніх поточних координат і видавання радіолокаційної інформації споживачеві. 

Основними функціями Amber-1800 є: 

→ виявлення, відображення й автоматичне визначення координат, азимуту й дальності азимута, а також дальності повітряних об'єктів; 

автоматичний супровід трас повітряних об'єктів і розрахунок параметрів їхнього руху; 

автоматичне керування радіовисотоміром (ПРВ), оснащеним екстрактором А-1000H, розрахунок і прив'язка висоти до площинних координат; 

автоматичне видавання радіолокаційної інформації телефонним каналом споживачеві;

→ документування радіолокаційної інформації; 

контроль технічного стану та діагностика основних пристроїв РЛС. 

Радар Amber-1800 складається з двох транспортних засобів: 

машина №1 – апаратна кабіна, в якій розміщується основна електронна апаратура РЛС; 

машина №2 – автомобільна платформа із системою горизонтування, на якій розміщені: антенно-щогловий пристрій (АЩП) із системою розгортання, антенно-фідерна система (АФС) і два агрегати електроживлення.

  • 5 квітня стало відомо, що литовське Міноборони планує виділити 2 млн євро на придбання близько 3000 FPV-дронів для України.
  • 11 квітня в оборонному відомстві Литви повідомили про передання Україні нового пакета військової допомоги, до якого увійшло спорядження для військовослужбовців.
  • 23 квітня Міноборони Литви повідомило про передання Україні нової партії бронемашин М577.
  • 17 травня глава Міноборони Литви заявив про виділення Україні нового пакета допомогу, до якого, зокрема, увійшли розвіддрони та боєприпаси. 

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