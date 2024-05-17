Литва передасть Україні шість радіолокаційних станцій Amber-1800 для посилення ППО
Литва придбає та передасть Збройним Силам України шість радіолокаційних станцій Amber-1800. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час зустрічі з литовським колегою Лаурінасом Кащюнасом, йдеться на сайті уряду ФРН.
Пісторіус зазначив, що він високо оцінює допомогу литовської сторони Україні в її боротьбі проти війни, яку розпочав російський диктатор Володимира Путін.
У межах німецької ініціативи щодо посилення протиповітряної оборони України (IAAD) Литва придбає шість радарів Amber-1800 та передасть їх Силам оборони, повідомив глава оборонного відомства ФРН.
Він зауважив, що це є внеском Литви у порятунок життів в Україні.
"Зі своєї сторони [німецької] ми раді, що можемо зробити свій внесок у коаліцію з розмінування, очолювану Литвою", – додав Пісторіус.
Основними функціями Amber-1800 є:
→ виявлення, відображення й автоматичне визначення координат, азимуту й дальності азимута, а також дальності повітряних об'єктів;
→ автоматичний супровід трас повітряних об'єктів і розрахунок параметрів їхнього руху;
→ автоматичне керування радіовисотоміром (ПРВ), оснащеним екстрактором А-1000H, розрахунок і прив'язка висоти до площинних координат;
→ автоматичне видавання радіолокаційної інформації телефонним каналом споживачеві;
→ документування радіолокаційної інформації;
→ контроль технічного стану та діагностика основних пристроїв РЛС.
Радар Amber-1800 складається з двох транспортних засобів:
→ машина №1 – апаратна кабіна, в якій розміщується основна електронна апаратура РЛС;
→ машина №2 – автомобільна платформа із системою горизонтування, на якій розміщені: антенно-щогловий пристрій (АЩП) із системою розгортання, антенно-фідерна система (АФС) і два агрегати електроживлення.
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