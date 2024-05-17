Литва передаст Украине шесть радиолокационных станций Amber-1800 для усиления ПВО

Министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что передача Литвой радаров Amber-1800 является вкладом государства в спасение жизней в Украине

Радары Amber-1800 (Фото: Altimus-Tech)

Литва приобретет и передаст Вооруженным Силам Украины шесть радиолокационных станций Amber-1800. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время встречи с литовским коллегой Лауринасом Кащюнасом, говорится на сайте правительства ФРГ.

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Писториус отметил, что он высоко оценивает помощь литовской стороны Украине в ее борьбе против войны, которую начал российский диктатор Владимир Путин.

В рамках немецкой инициативы по усилению противовоздушной обороны Украины (IAAD) Литва приобретет шесть радаров Amber-1800 и передаст их Силам обороны, сообщил глава оборонного ведомства ФРГ.

Он отметил, что это вклад Литвы в спасение жизней в Украине.

"Со своей стороны [немецкой] мы рады, что можем внести свой вклад в коалицию по разминированию, возглавляемую Литвой", – добавил Писториус.

СПРАВКА. Amber-1800 – это наземная мобильная радиолокационная станция диапазона ультракоротких волн (140-180 МГц). Эта установка предназначена для автоматического обнаружения воздушных объектов, определения их нынешних координат и предоставления радиолокационной информации потребителю.

Amber-1800 – это наземная мобильная радиолокационная станция диапазона ультракоротких волн (140-180 МГц). Эта установка предназначена для автоматического обнаружения воздушных объектов, определения их нынешних координат и предоставления радиолокационной информации потребителю. Основными функциями Amber-1800 являются: → обнаружение, отображение и автоматическое определение координат, азимута и дальности азимута, а также дальности воздушных объектов; → автоматическое сопровождение трасс воздушных объектов и расчет параметров их движения; → автоматическое управление радиовысотомером (ПРВ), оснащенным экстрактором А-1000H, расчет и привязка высоты к плоскостным координатам; → автоматическая выдача радиолокационной информации по телефонному каналу потребителю; → документирование радиолокационной информации; → контроль технического состояния и диагностика основных устройств РЛС. Радар Amber-1800 состоит из двух транспортных средств: → машина №1 – аппаратная кабина, в которой размещается основная электронная аппаратура РЛС; → машина №2 – автомобильная платформа с системой горизонтирования, на которой размещены: антенно-мачтовое устройство (АМУ) с системой развертывания, антенно-фидерная система (АФС) и два агрегата электропитания.

5 апреля стало известно, что литовское Минобороны планирует выделить 2 млн евро на приобретение около 3000 FPV-дронов для Украины.

11 апреля в оборонном ведомстве Литвы сообщили о передаче Украине нового пакета военной помощи, в который вошло снаряжение для военнослужащих.

23 апреля Минобороны Литвы сообщило о передаче Украине новой партии бронемашин М577.

17 мая глава Минобороны Литвы заявил о выделении Украине нового пакета помощи, в который, в частности, вошли разведдроны и боеприпасы.

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