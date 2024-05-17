Литва передаст Украине шесть радиолокационных станций Amber-1800 для усиления ПВО
Литва приобретет и передаст Вооруженным Силам Украины шесть радиолокационных станций Amber-1800. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время встречи с литовским коллегой Лауринасом Кащюнасом, говорится на сайте правительства ФРГ.
Писториус отметил, что он высоко оценивает помощь литовской стороны Украине в ее борьбе против войны, которую начал российский диктатор Владимир Путин.
В рамках немецкой инициативы по усилению противовоздушной обороны Украины (IAAD) Литва приобретет шесть радаров Amber-1800 и передаст их Силам обороны, сообщил глава оборонного ведомства ФРГ.
Он отметил, что это вклад Литвы в спасение жизней в Украине.
"Со своей стороны [немецкой] мы рады, что можем внести свой вклад в коалицию по разминированию, возглавляемую Литвой", – добавил Писториус.
Основными функциями Amber-1800 являются:
→ обнаружение, отображение и автоматическое определение координат, азимута и дальности азимута, а также дальности воздушных объектов;
→ автоматическое сопровождение трасс воздушных объектов и расчет параметров их движения;
→ автоматическое управление радиовысотомером (ПРВ), оснащенным экстрактором А-1000H, расчет и привязка высоты к плоскостным координатам;
→ автоматическая выдача радиолокационной информации по телефонному каналу потребителю;
→ документирование радиолокационной информации;
→ контроль технического состояния и диагностика основных устройств РЛС.
Радар Amber-1800 состоит из двух транспортных средств:
→ машина №1 – аппаратная кабина, в которой размещается основная электронная аппаратура РЛС;
→ машина №2 – автомобильная платформа с системой горизонтирования, на которой размещены: антенно-мачтовое устройство (АМУ) с системой развертывания, антенно-фидерная система (АФС) и два агрегата электропитания.
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