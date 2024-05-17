Литва передала Украине новый пакет помощи с разведдронами и боеприпасами – фото

Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас заявил, что его страна усиливает поддержку Украины, поставляя государству оружие и оборудование для ВСУ

Лауринас Кащюнас (Фото: CLEMENS BILAN/EPA)

Литва отправила Украине новую партию военной и гуманитарной помощи, которая включает, в частности, разведывательные дроны и боеприпасы для Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщил министр обороны страны Лауринас Кащюнас в соцсети Х.

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Как отметил Кащюнас, Литва усиливает поддержку украинской стороны, направляя государству необходимое оружие и оборудование.

С новым пакетом помощи от Литвы Украина получит разведывательные беспилотники в рамках возглавляемой Вильнюсом коалиции дронов, системы борьбы с БпЛА, боеприпасы, генераторы, а также раскладные кровати.

"Солидарность в действии!" – добавил глава литовского Минобороны.

Помощь Украине от Литвы (Фото: Лауринас Кащюнас/X)

Разведывательный дрон (Фото: Лауринас Кащюнас/X)

Помощь Украине от Литвы (Лауринас Кащюнас/X)

5 апреля стало известно, что литовское Минобороны планирует выделить 2 млн евро на приобретение около 3000 FPV-дронов для Украины.

6 апреля Минобороны Литвы сообщило о передаче Украине бронемашин М577, однако количество переданной техники и ее модификации в ведомстве не уточнили.

11 апреля в оборонном ведомстве Литвы сообщили о передаче Украине нового пакета военной помощи, в который вошло снаряжение для военнослужащих.

23 апреля Минобороны Литвы сообщило о передаче Украине новой партии бронемашин М577.

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