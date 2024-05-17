Литва передала Україні новий пакет допомоги із розвіддронами та боєприпасами – фото
Лаурінас Кащюнас (Фото: CLEMENS BILAN/EPA)

Литва відправила Україні нову партію військової та гуманітарної допомоги, яка включає, зокрема, розвідувальні дрони та боєприпаси для Збройних Сил України. Про це повідомив міністр оборони країни Лаурінас Кащюнас у соцмережі Х. 

Як зазначив Кащюнас, Литва посилює підтримку української сторони, надсилаючи державі необхідну зброю та обладнання. 

З новим пакетом допомоги від Литви Україна отримає розвідувальні безпілотники в межах коаліції дронів, яку очолює Вільнюс, системи боротьби з БпЛА, боєприпаси, генератори, а також розкладні ліжка. 

"Солідарність в дії!" – додав глава литовського Міноборони.

Литва передала Україні новий пакет допомоги із розвіддронами та боєприпасами – фото
Допомога Україні від Литви (Фото: Лаурінас Кащюнас/X)
Литва передала Україні новий пакет допомоги із розвіддронами та боєприпасами – фото
Розвідувальний дрон (Фото: Лаурінас Кащюнас/X)
Литва передала Україні новий пакет допомоги із розвіддронами та боєприпасами – фото
Допомога Україні від Литви (Лаурінас Кащюнас/X)
  • 5 квітня стало відомо, що литовське Міноборони планує виділити 2 млн євро на придбання близько 3000 FPV-дронів для України.
  • 6 квітня Міноборони Литви повідомило про передання Україні бронемашин М577, проте кількість переданої техніки та її модифікації у відомстві не уточнили.
  • 11 квітня в оборонному відомстві Литви повідомили про передання Україні нового пакета військової допомоги, до якого увійшло спорядження для військовослужбовців.
  • 23 квітня Міноборони Литви повідомило про передання Україні нової партії бронемашин М577.

Читайте також: Коаліція дронів вже зібрала для України майже 500 млн євро – міністр оборони Латвії

литвабоєприпасивійськова допомогаБПЛАдрониЛаурінас Кащюнас