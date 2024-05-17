Литва передала Україні новий пакет допомоги із розвіддронами та боєприпасами – фото

Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас заявив, що його країна посилює підтримку України, поставляючи державі зброю та обладнання для ЗСУ

Лаурінас Кащюнас (Фото: CLEMENS BILAN/EPA)

Литва відправила Україні нову партію військової та гуманітарної допомоги, яка включає, зокрема, розвідувальні дрони та боєприпаси для Збройних Сил України. Про це повідомив міністр оборони країни Лаурінас Кащюнас у соцмережі Х.

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Як зазначив Кащюнас, Литва посилює підтримку української сторони, надсилаючи державі необхідну зброю та обладнання.

З новим пакетом допомоги від Литви Україна отримає розвідувальні безпілотники в межах коаліції дронів, яку очолює Вільнюс, системи боротьби з БпЛА, боєприпаси, генератори, а також розкладні ліжка.

"Солідарність в дії!" – додав глава литовського Міноборони.

Допомога Україні від Литви (Фото: Лаурінас Кащюнас/X)

Розвідувальний дрон (Фото: Лаурінас Кащюнас/X)

Допомога Україні від Литви (Лаурінас Кащюнас/X)

5 квітня стало відомо, що литовське Міноборони планує виділити 2 млн євро на придбання близько 3000 FPV-дронів для України.

6 квітня Міноборони Литви повідомило про передання Україні бронемашин М577, проте кількість переданої техніки та її модифікації у відомстві не уточнили.

11 квітня в оборонному відомстві Литви повідомили про передання Україні нового пакета військової допомоги, до якого увійшло спорядження для військовослужбовців.

23 квітня Міноборони Литви повідомило про передання Україні нової партії бронемашин М577.

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