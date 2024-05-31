Литва может направить военных инструкторов в Украину – премьер страны

Ингрида Шимоните подчеркнула, что Литва тренировала украинских военных еще до полномасштабного вторжения РФ

Ингрида Шимоните (Фото: EPA)

Литва готова направить инструкторов для помощи в обучении солдат на территории Украины, если это будет необходимо. Об этом в интервью Bloomberg сообщила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

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"В случае необходимости Литва, возможно, будет обучать их также в Украине в партнерстве с государствами, которые захотят это сделать", – заявила она.

Шимоните подчеркнула, что Литва тренировала украинских военнослужащих еще до полномасштабного вторжения России.

"Мы готовили их к этому вторжению. И это долгое сотрудничество между нашими и украинскими военными", — отметила премьер.

Она напомнила, что литовские инструкторы сейчас тренируют украинских военных и на территории третьих стран, и в Литве.

29 мая президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что намерен на следующей неделе представить план возможного размещения французских военных инструкторов в Украине.

30 мая издание Reuters писало, что Париж надеется сформировать и возглавить коалицию стран, предлагающих такую помощь Киеву.

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