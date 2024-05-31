Литва може направити військових інструкторів до України – прем’єрка країни

Інгріда Шимоніте наголосила, що Литва тренувала українських військових ще до повномасштабного вторгнення РФ

Інгріда Шимоніте (Фото: EPA)

Литва готова надіслати інструкторів для допомоги в навчанні солдатів на території України, якщо це буде необхідно. Про це в інтерв’ю Bloomberg повідомила прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте.

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"У разі потреби Литва, можливо, навчатиме їх також в Україні в партнерстві з державами, які захочуть це зробити", – заявила вона.

Шимоніте наголосила, що Литва тренувала українських військовослужбовців ще до повномасштабного вторгнення Росії.

"Ми готували їх до цього вторгнення. І це довготривала співпраця між нашими та українськими військовими", – зазначила прем’єрка.

Вона нагадала, що литовські інструктори наразі тренують українських військових і на території третіх країн, і у Литві.

29 травня президент Франції Емманюель Макрон заявив, що має намір наступного тижня представити план можливого розміщення французьких військових інструкторів в Україні.

30 травня видання Reuters писало, що Париж сподівається сформувати та очолити коаліцію країн, які пропонують таку допомогу Києву.

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