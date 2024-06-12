Литва передає Україні 14 бронетранспортерів М113 для посилення розмінування
Латвійський уряд затвердив передання Україні 14 бронетранспортерів М113 – цього тижня вони мають прибути до України. Про це повідомило Міністерство оборони країни.
Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях
Передана бронетехніка призначена для посилення можливостей української армії з розмінування та є безоплатним внеском Литви у межах очолюваної Ісландією Коаліції з розмінування, йдеться у повідомленні.
Передання М113 ініціювало Міноборони Литви у відповідь на звернення українського уряду та союзників, зазначає відомство.
Модифікація переданих бронетранспортерів не уточнюється.
У квітні Литва передала Україні командно-штабні машини М577 на базі М113.
ДОВІДКА.M113 – американський бронетранспортер 1960-х років. У початковій комплектації озброєння M113 складається з одного 12,7 мм кулемета. БТР може перевозити десантне відділення чисельністю до 11 осіб і є основою для кількох десятків спеціалізованих машин.
- 29 травня уряд Литви ухвалив рішення про виділення 13,5 млн євро на закупівлю радарів для України.
- 31 травня прем'єрка Литви заявила, що країна готова надіслати інструкторів для допомоги в навчанні солдатів на території України, якщо це буде необхідно.
- 3 червня стало відомо, що німецька компанія Rheinmetall збудує в Литві завод із виробництва 155-мм артилерійських снарядів.
Читайте також: На відновлення шкіл і дитсадків: Литва дає 5 млн євро Україні