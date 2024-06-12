Литва передає Україні 14 бронетранспортерів М113 для посилення розмінування

Бронетранспортер M113 (Фото: Міноборони Литви)

Латвійський уряд затвердив передання Україні 14 бронетранспортерів М113 – цього тижня вони мають прибути до України. Про це повідомило Міністерство оборони країни.

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Передана бронетехніка призначена для посилення можливостей української армії з розмінування та є безоплатним внеском Литви у межах очолюваної Ісландією Коаліції з розмінування, йдеться у повідомленні.

Передання М113 ініціювало Міноборони Литви у відповідь на звернення українського уряду та союзників, зазначає відомство.

Модифікація переданих бронетранспортерів не уточнюється.

У квітні Литва передала Україні командно-штабні машини М577 на базі М113.

ДОВІДКА. M113 – американський бронетранспортер 1960-х років. У початковій комплектації озброєння M113 складається з одного 12,7 мм кулемета. БТР може перевозити десантне відділення чисельністю до 11 осіб і є основою для кількох десятків спеціалізованих машин. M113 – американський бронетранспортер 1960-х років. У початковій комплектації озброєння M113 складається з одного 12,7 мм кулемета. БТР може перевозити десантне відділення чисельністю до 11 осіб і є основою для кількох десятків спеціалізованих машин.

29 травня уряд Литви ухвалив рішення про виділення 13,5 млн євро на закупівлю радарів для України.

31 травня прем'єрка Литви заявила, що країна готова надіслати інструкторів для допомоги в навчанні солдатів на території України, якщо це буде необхідно.

3 червня стало відомо, що німецька компанія Rheinmetall збудує в Литві завод із виробництва 155-мм артилерійських снарядів.

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