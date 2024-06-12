Литва передає Україні 14 бронетранспортерів М113 для посилення розмінування
Бронетранспортер M113 (Фото: Міноборони Литви)

Латвійський уряд затвердив передання Україні 14 бронетранспортерів М113 – цього тижня вони мають прибути до України. Про це повідомило Міністерство оборони країни.

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Передана бронетехніка призначена для посилення можливостей української армії з розмінування та є безоплатним внеском Литви у межах очолюваної Ісландією Коаліції з розмінування, йдеться у повідомленні.

Передання М113 ініціювало Міноборони Литви у відповідь на звернення українського уряду та союзників, зазначає відомство.

Модифікація переданих бронетранспортерів не уточнюється.

У квітні Литва передала Україні командно-штабні машини М577 на базі М113.

ДОВІДКА.
M113 – американський бронетранспортер 1960-х років. У початковій комплектації озброєння M113 складається з одного 12,7 мм кулемета. БТР може перевозити десантне відділення чисельністю до 11 осіб і є основою для кількох десятків спеціалізованих машин. 

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