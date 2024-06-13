Канада передає Україні перші бронетранспортери з 50 обіцяних – Міноборони країни

Канада протягом трьох років інвестує $650 млн, щоб надати Україні 50 машин, повідомило Міноборони

Канадський бронетранспортер (Фото: X-акаунт Білла Блера)

Канада відправляє Україні чотири нові броньовані автомобілі власного виробництва. Загалом заплановане постачання 50 таких транспортних засобів. Про це повідомив міністр національної оборони Канади Білл Блер.

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За його словами, броньовані машини вирушають до Європи, де цього літа військовослужбовці Збройних Сил України пройдуть навчання з їхнього використання.

12 червня Міноборони Канади повідомило, що перші 10 автомобілів, що передаються ЗСУ, – це санітарні машини ACSV. Перші чотири транспортні засоби відправили з канадського Лондона (провінція Онтаріо) до Європи.

Оборонне відомство нагадало, що ці машини є частиною парку найсучасніших броньованих машин, які Канада планує надати Україні. Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час візиту президента Володимира Зеленського у вересні 2023 року заявив, що Оттава протягом трьох років інвестує $650 млн, аби надати Україні 50 броньованих машин власного виробництва.

Автомобілі виконуватимуть широкий спектр завдань на полі бою, включно з транспортуванням військ, слугуватимуть мобільними командними пунктами, а також забезпечуватимуть медичну евакуацію.

"Ці ACSV, які також використовуються в канадській армії, забезпечують високий ступінь маневровості та захисту своїх екіпажів і корисного навантаження", – наголосили в Міноборони Канади.

Update: The first four of 50 new armoured vehicles built by Canadian workers for Ukraine are heading to Ukraine’s Armed Forces.



Today in London, Ontario, @PFragiskatos saw the vehicles loaded onto trucks – and this summer, Ukrainian troops will be trained in their use. 🇨🇦🇺🇦 pic.twitter.com/QJRJANwu0l — Bill Blair (@BillBlair) June 12, 2024

26 квітня Блер заявив, що Канада профінансує додаткові постачання боєприпасів для України та виробництво дронів.

10 травня Канада оголосила про виділення $56 млн на ініціативу Німеччини з пошуку та постачання Україні систем ППО.

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