Канада передає Україні перші бронетранспортери з 50 обіцяних – Міноборони країни

Канада відправляє Україні чотири нові броньовані автомобілі власного виробництва. Загалом заплановане постачання 50 таких транспортних засобів. Про це повідомив міністр національної оборони Канади Білл Блер.

За його словами, броньовані машини вирушають до Європи, де цього літа військовослужбовці Збройних Сил України пройдуть навчання з їхнього використання.

12 червня Міноборони Канади повідомило, що перші 10 автомобілів, що передаються ЗСУ, – це санітарні машини ACSV. Перші чотири транспортні засоби відправили з канадського Лондона (провінція Онтаріо) до Європи.

Оборонне відомство нагадало, що ці машини є частиною парку найсучасніших броньованих машин, які Канада планує надати Україні. Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час візиту президента Володимира Зеленського у вересні 2023 року заявив, що Оттава протягом трьох років інвестує $650 млн, аби надати Україні 50 броньованих машин власного виробництва.

Автомобілі виконуватимуть широкий спектр завдань на полі бою, включно з транспортуванням військ, слугуватимуть мобільними командними пунктами, а також забезпечуватимуть медичну евакуацію.

"Ці ACSV, які також використовуються в канадській армії, забезпечують високий ступінь маневровості та захисту своїх екіпажів і корисного навантаження", – наголосили в Міноборони Канади.

