Канада передасть Україні 2000 ракет CRV7, про які просив Буданов – казав, це win-win

Канадська влада розглядала передавання CRV7 Україні ще з початку лютого 2024 року

Білл Блер (Фото: TOMS KALNINS/EPA)

Канада передасть Україні близько 2000 списаних некерованих авіаційних ракетних CRV7, до чого ще в лютому закликав начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, а також 29 систем дистанційного керування Nanuk та 130 000 боєприпасів для стрілецької зброї. Про це заявив міністр оборони країни Білл Блер під час 23-го засідання у форматі "Рамштайн", передає The Globe And Mail.

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В уряді Канади повідомили, що Україна отримає зняті з експлуатації ракети CRV7, які використовували Повітряні сили держави. Оттава ухвалила рішення щодо передавання близько 2000 ракет, постачання мають розпочатись найближчими тижнями.

Канадські офіційні особи ще взимку заявляли, що розглядають запит на передавання CRV7, проте тоді влада країни попереджала, що ці ракети зберігаються десятиліттями, і вони можуть бути "нестабільними", що робить їх небезпечними для використання та транспортування.

На сьогодні CRV7 пройшли випробування "для забезпечення їх життєздатності", підкреслили в уряді держави.

"Якщо будуть доступні результати подальших випробувань, Канада оцінить доцільність надання додаткових ракет CRV7", – зауважили в Міноборони Канади.

Блер зазначив, що його держава також передасть Україні 29 надлишкових дистанційних систем керування Nanuk і понад 130 000 боєприпасів для стрілецької зброї.

ДОВІДКА. CRV7 (Canadian Rocket Vehicle 7) — канадська авіаційна некерована ракета калібру 70 мм зі складним оперенням, призначена для ударів по наземних цілях. Міністерство оборони Канади має 83 303 таких ракет, хоча деякі з них вже без боєголовок. Ці ракети були зняті з озброєння ще на початку 2000-х років. CRV7 (Canadian Rocket Vehicle 7) — канадська авіаційна некерована ракета калібру 70 мм зі складним оперенням, призначена для ударів по наземних цілях. Міністерство оборони Канади має 83 303 таких ракет, хоча деякі з них вже без боєголовок. Ці ракети були зняті з озброєння ще на початку 2000-х років. Nanuk — це дистанційна бойова станція, розроблена компанією Rheinmetall у Канаді. Вона використовується для озброєння легкого та середнього калібру, яку можна встановити на будь-який тип бронетехніки.

У лютому 2024 року лідер опозиційної Консервативної партії Канади закликав уряд передати Україні CRV7, які планують утилізувати. Тоді влада країни підтвердила, що розглядає таку можливість.

Буданов також закликав Канаду передати ці авіаракети Україні, а не утилізовувати їх. Він висловлював сподівання, що "це буде ситуація win-win".

5 березня МЗС Канади заявляло, що найближчим часом країна може передати CRV7 ЗСУ – тоді перевірялося, чи можна безпечно транспортувати ці боєприпаси.

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