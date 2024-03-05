Канада може скоро передати Україні десятки тисяч авіаційних ракет CRV7 – міністр оборони

Білл Блер (Фото: ЕРА/TOMS KALNINS)

Міністр оборони Канади Білл Блер заявив на брифінгу, що найближчими днями країна ухвалить рішення щодо відправлення в Україну списаних некерованих авіаційних ракет CRV7 калібру 70 мм. Раніше начальник ГУР Кирило Буданов закликав Оттаву передати їх українським Збройним Силам.

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"Зараз ми перевіряємо, чи можна безпечно транспортувати ці боєприпаси. Як тільки ми це визначимо, а це має відбутися протягом найближчих кількох днів, ми доставимо їх до України якнайшвидше", – сказав Блер.

Раніше Буданов зазначав, що передавання CRV7 допомогло б Україні відбиватися від російських військ і заощадило б платникам податків Канади витрати на знищення цих ракет.

За його словами, Україна могла б використовувати ракети як в ударних вертольотах, так і в наземних пускових установках для ураження російських танків і артилерії.

ДОВІДКА CRV7 (Canadian Rocket Vehicle 7) — канадська авіаційна некерована ракета калібру 70 мм зі складаним оперенням, призначена для ударів по наземних цілях. Міністерство оборони Канади має 83 303 такі ракети, хоча деякі з них вже без боєголовок. Ці ракети були зняті з озброєння ще на початку 2000-х років. У контексті передання Україні йдеться про понад 83 000 ракет CRV7, які зберігаються на складі боєприпасів канадських збройних сил. CRV7 (Canadian Rocket Vehicle 7) — канадська авіаційна некерована ракета калібру 70 мм зі складаним оперенням, призначена для ударів по наземних цілях. Міністерство оборони Канади має 83 303 такі ракети, хоча деякі з них вже без боєголовок. Ці ракети були зняті з озброєння ще на початку 2000-х років. У контексті передання Україні йдеться про понад 83 000 ракет CRV7, які зберігаються на складі боєприпасів канадських збройних сил.

3 лютого повідомлялось, що лідер опозиційної Консервативної партії Канади П'єр Пуальєвр закликав уряд передати Україні ракети CRV7, які планують утилізувати.

В Міноборони Канади заявили, що уряд дійсно розглядає таку можливість, але треба переконатися, що пожертва відповідатиме військовим потребам України.

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