Канада може скоро передати Україні десятки тисяч авіаційних ракет CRV7 – міністр оборони
Міністр оборони Канади Білл Блер заявив на брифінгу, що найближчими днями країна ухвалить рішення щодо відправлення в Україну списаних некерованих авіаційних ракет CRV7 калібру 70 мм. Раніше начальник ГУР Кирило Буданов закликав Оттаву передати їх українським Збройним Силам.
"Зараз ми перевіряємо, чи можна безпечно транспортувати ці боєприпаси. Як тільки ми це визначимо, а це має відбутися протягом найближчих кількох днів, ми доставимо їх до України якнайшвидше", – сказав Блер.
Раніше Буданов зазначав, що передавання CRV7 допомогло б Україні відбиватися від російських військ і заощадило б платникам податків Канади витрати на знищення цих ракет.
За його словами, Україна могла б використовувати ракети як в ударних вертольотах, так і в наземних пускових установках для ураження російських танків і артилерії.
- 3 лютого повідомлялось, що лідер опозиційної Консервативної партії Канади П'єр Пуальєвр закликав уряд передати Україні ракети CRV7, які планують утилізувати.
- В Міноборони Канади заявили, що уряд дійсно розглядає таку можливість, але треба переконатися, що пожертва відповідатиме військовим потребам України.
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