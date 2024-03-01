Міністр оборони Канади: Ми готові розмістити в Україні війська за деяких умов

Білл Блер (Фото: ЕРА/TOMS KALNINS)

Канада відкрита для відправлення військ до України, але не для участі в бойових діях. Про це в інтерв'ю Toronto Star заявив міністр оборони країни Білл Блер.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Я не хочу розміщувати особовий склад канадських збройних сил де-небудь поруч із театром бойових дій, де може скластися враження, що ми беремо на себе будь-який компонент бойової ролі", – сказав він.

Канадські військові могли б допомагати в підготовці українських військовослужбовців і діяти у небойовій ролі проти Росії далеко від фронту, зазначив очільник канадського оборонного відомства.

Водночас 28 лютого міністр оборони Канади категорично відмовлявся відправляти війська до України.

"Ми й далі надаватимемо військову допомогу, якої потребує Україна, але, як член НАТО, Канада не має наміру розміщувати бойові війська в Україні", – сказав він тоді.

Чехія та Польща не розглядають можливості введення військ до України. Про це заявили у вівторок прем'єр-міністри Петр Фіала та Дональд Туск.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц та речник прем'єра Британії Ріші Сунака заявили, що їхні країни не відправлять війська до України.

Згодом Іспанія та Італія не погодились із пропозицією Франції спрямувати європейські сухопутні війська до України. В італійському Міністерстві закордонних справ, зокрема, вважають цю пропозицію "ідеєю Макрона".

Читайте також: Жодна з країн Європи не відправлятиме війська до України, це неприйнятно – прем'єр Чехії