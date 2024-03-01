Міністр оборони Канади: Ми готові розмістити в Україні війська за деяких умов
Канада відкрита для відправлення військ до України, але не для участі в бойових діях. Про це в інтерв'ю Toronto Star заявив міністр оборони країни Білл Блер.
"Я не хочу розміщувати особовий склад канадських збройних сил де-небудь поруч із театром бойових дій, де може скластися враження, що ми беремо на себе будь-який компонент бойової ролі", – сказав він.
Канадські військові могли б допомагати в підготовці українських військовослужбовців і діяти у небойовій ролі проти Росії далеко від фронту, зазначив очільник канадського оборонного відомства.
Водночас 28 лютого міністр оборони Канади категорично відмовлявся відправляти війська до України.
"Ми й далі надаватимемо військову допомогу, якої потребує Україна, але, як член НАТО, Канада не має наміру розміщувати бойові війська в Україні", – сказав він тоді.
- Чехія та Польща не розглядають можливості введення військ до України. Про це заявили у вівторок прем'єр-міністри Петр Фіала та Дональд Туск.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц та речник прем'єра Британії Ріші Сунака заявили, що їхні країни не відправлять війська до України.
- Згодом Іспанія та Італія не погодились із пропозицією Франції спрямувати європейські сухопутні війська до України. В італійському Міністерстві закордонних справ, зокрема, вважають цю пропозицію "ідеєю Макрона".
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