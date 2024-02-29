Жодна з країн Європи не відправлятиме війська в Україну, це неприйнятно – прем'єр Чехії

Петр Фіала заявив, що "було б корисно", якби солдати деяких країн НАТО поїхали в Україну, але не воювати, а, наприклад, навчати бійців ЗСУ

Петр Фіала (Фото: Уряд Чехії)

Жодна з країн Європи не відправлятиме в Україну війська, оскільки таку ідею більшість вважає неприйнятою. Про це заявив прем'єр Чехії Петр Фіала, передає CTK.

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На його думку, "було б корисно", якби деякі солдати, наприклад, з Франції, перебували на території України, не воювали там, але, можливо, допомагали в навчанні.

Але переважна більшість країн Європи зійшлася на тому, що це питання не обговорюватиметься чи розглядатиметься надалі, оскільки така ідея для них "неприйнятна", зазначив чеський прем'єр.

"Ніхто в Європі не збирається відправляти війська в Україну <...> Я не думаю, що треба драматизувати та лякати людей якимись речами, які ніхто не пропонував і не пропонує у тій формі, в якій вони інтерпретуються", – заявив Фіала, додавши, що обговорення запропонованої президентом Франції Еммануелем Макроном теми щодо введення військ НАТО в Україну потребували "мінімум часу".

Чехія та Польща не розглядають можливість введення військ в Україну. Про це заявили у вівторок прем'єр-міністри Петр Фіала та Дональд Туск.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц та речник прем'єра Британії Ріші Сунак заявили, що їхні країни не відправлять війська в Україну.

Згодом Іспанія та Італія не погодились із пропозицією Франції направити європейські сухопутні війська до України. В італійському Міністерстві закордонних справ, зокрема, вважають цю пропозицію "ідеєю Макрона".

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