Ни одна из стран Европы не будет отправлять войска в Украину – премьер Чехии
Ни одна из стран Европы не будет отправлять в Украину войска, поскольку такую идею большинство считает непринятым. Об этом заявил премьер Чехии Петр Фиала, передает CTK.
По его мнению, "было бы полезно", если бы некоторые солдаты, например из Франции, находились на территории Украины, не воевали там, но, возможно, помогали в обучении.
Но подавляющее большинство стран Европы сошлось на том, что этот вопрос не будет обсуждаться или рассматриваться дальше, поскольку такая идея для них "неприемлема", отметил чешский премьер.
"Никто в Европе не собирается отправлять войска в Украину <...> Я не думаю, что надо драматизировать и пугать людей какими-то вещами, которые никто не предлагал и не предлагает в той форме, в которой они интерпретируются", – заявил Фиала, добавив, что обсуждение предложенной президентом Франции Эммануэлем Макроном темы по вводу войск НАТО в Украину заняли "минимум времени".
- Чехия и Польша не рассматривают возможность ввода войск в Украину. Об этом заявили во вторник премьер-министры Петр Фиала и Дональд Туск.
- Канцлер Германии Олаф Шольц и спикер премьера Британии Риши Сунак заявили, что их страны не отправят войска в Украину.
- Испания и Италия не согласились с предложением Франции направить европейские сухопутные войска в Украину. В итальянском Министерстве иностранных дел, в частности, считают это предложение "идеей Макрона".
Читайте также: Франция может направить солдат в Украину для защиты определенных границ – премьер страны