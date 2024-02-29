Ни одна из стран Европы не будет отправлять войска в Украину – премьер Чехии

Петр Фиала заявил, что "было бы полезно", если бы солдаты некоторых стран НАТО уехали в Украину, но не воевать, а, например, учить бойцов ВСУ

Петр Фиала (Фото: Правительство Чехии)

Ни одна из стран Европы не будет отправлять в Украину войска, поскольку такую идею большинство считает непринятым. Об этом заявил премьер Чехии Петр Фиала, передает CTK.

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По его мнению, "было бы полезно", если бы некоторые солдаты, например из Франции, находились на территории Украины, не воевали там, но, возможно, помогали в обучении.

Но подавляющее большинство стран Европы сошлось на том, что этот вопрос не будет обсуждаться или рассматриваться дальше, поскольку такая идея для них "неприемлема", отметил чешский премьер.

"Никто в Европе не собирается отправлять войска в Украину <...> Я не думаю, что надо драматизировать и пугать людей какими-то вещами, которые никто не предлагал и не предлагает в той форме, в которой они интерпретируются", – заявил Фиала, добавив, что обсуждение предложенной президентом Франции Эммануэлем Макроном темы по вводу войск НАТО в Украину заняли "минимум времени".

Чехия и Польша не рассматривают возможность ввода войск в Украину. Об этом заявили во вторник премьер-министры Петр Фиала и Дональд Туск.

Канцлер Германии Олаф Шольц и спикер премьера Британии Риши Сунак заявили, что их страны не отправят войска в Украину.

Испания и Италия не согласились с предложением Франции направить европейские сухопутные войска в Украину. В итальянском Министерстве иностранных дел, в частности, считают это предложение "идеей Макрона".

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