Франція може направити солдатів в Україну для захисту певних кордонів — прем'єр країни

Атталь заявив, що Росія становить пряму та безпосередню загрозу для Франції на всіх рівнях

Габріель Атталь (Фото: EPA/LUDOVIC MARIN)

Прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь заявив, що його країна може відправити своїх солдатів до України для "захисту певної кількості кордонів". Про це він повідомив під час виступу у Сенаті, цитує його Public Senat.

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За його словами, ніхто у Франції не може усвідомити перемогу Росії у війні проти України.

"Росія змінила свою позицію. Її позиція стала більш жорсткою в контексті цього конфлікту, а також стосовно нас, Франції та союзників через множення хибної інформації з метою внести сум'яття або кібератак", — сказав Атталь.

Він зазначив, що реальністю полягає в тому, що Росія є прямою і безпосередньою загрозою для Франції "на всіх рівнях".

"Коли ми говоримо про французьких солдатів, то абсолютно точно можемо говорити про солдатів, які проходять навчання, протиповітряній обороні або захист певної кількості кордонів", – заявив французький прем'єр.

ОНОВЛЕНО об 11:13. Співрозмовник LIGA.net у Силах оборони заявив, що поки що неясно, чи можливо технічно управління українськими системами ППО іноземними солдатами.

Раніше французький лідер Емманюель Макрон заявив, що в контексті відправлення сухопутних військ НАТО до України "не слід нічого виключати". Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав, що Альянс не має наміру відправляти своїх військових до України.

Чехія та Польща не розглядають можливість введення військ в Україну. Про це заявили у вівторок прем'єр-міністри Петр Фіала та Дональд Туск.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц та речник прем'єра Британії Ріші Сунака заявили, що їхні країни не відправлять війська в Україну.

Згодом Іспанія та Італія не погодились із пропозицією Франції направити європейські сухопутні війська в Україну. В італійському Міністерстві закордонних справ, зокрема, вважають цю пропозицію "ідеєю Макрона".

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