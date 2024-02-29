Франція може направити солдатів в Україну для захисту певних кордонів — прем'єр країни
Прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь заявив, що його країна може відправити своїх солдатів до України для "захисту певної кількості кордонів". Про це він повідомив під час виступу у Сенаті, цитує його Public Senat.
За його словами, ніхто у Франції не може усвідомити перемогу Росії у війні проти України.
"Росія змінила свою позицію. Її позиція стала більш жорсткою в контексті цього конфлікту, а також стосовно нас, Франції та союзників через множення хибної інформації з метою внести сум'яття або кібератак", — сказав Атталь.
Він зазначив, що реальністю полягає в тому, що Росія є прямою і безпосередньою загрозою для Франції "на всіх рівнях".
"Коли ми говоримо про французьких солдатів, то абсолютно точно можемо говорити про солдатів, які проходять навчання, протиповітряній обороні або захист певної кількості кордонів", – заявив французький прем'єр.
ОНОВЛЕНО об 11:13. Співрозмовник LIGA.net у Силах оборони заявив, що поки що неясно, чи можливо технічно управління українськими системами ППО іноземними солдатами.
Раніше французький лідер Емманюель Макрон заявив, що в контексті відправлення сухопутних військ НАТО до України "не слід нічого виключати". Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав, що Альянс не має наміру відправляти своїх військових до України.
- Чехія та Польща не розглядають можливість введення військ в Україну. Про це заявили у вівторок прем'єр-міністри Петр Фіала та Дональд Туск.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц та речник прем'єра Британії Ріші Сунака заявили, що їхні країни не відправлять війська в Україну.
- Згодом Іспанія та Італія не погодились із пропозицією Франції направити європейські сухопутні війська в Україну. В італійському Міністерстві закордонних справ, зокрема, вважають цю пропозицію "ідеєю Макрона".
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