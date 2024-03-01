Министр обороны Канады: Мы готовы разместить в Украине войска при некоторых условиях

Канадские военные могли бы помогать в подготовке украинских военнослужащих и т.п.

Билл Блэр (Фото: ЕРА/TOMS KALNINS)

Канада открыта для отправки войск в Украину, но не для участия в боевых действиях. Об этом в интервью Toronto Star заявил министр обороны страны Билл Блэр.

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"Я не хочу размещать личный состав канадских вооруженных сил где-нибудь рядом с театром боевых действий, где может показаться, что мы берем на себя любой компонент боевой роли", – сказал он.

Канадские военные могли бы помогать в подготовке украинских военнослужащих и действовать в небоевой роли против России вдали от фронта, отметил глава канадского оборонного ведомства.

В то же время 28 февраля министр обороны Канады категорически отказывался отправлять войска в Украину.

"Мы и впредь будем оказывать военную помощь, в которой нуждается Украина, но, как член НАТО, Канада не намерена размещать боевые войска в Украине", – сказал он тогда.

Чехия и Польша не рассматривают возможности ввода войск в Украину. Об этом заявили во вторник премьер-министры Петр Фиала и Дональд Туск.

Канцлер Германии Олаф Шольц и спикер премьера Британии Риши Сунака заявили, что их страны не отправят войска в Украину.

Впоследствии Испания и Италия не согласились с предложением Франции направить европейские сухопутные войска в Украину. В итальянском Министерстве иностранных дел, в частности, считают это предложение "идеей Макрона".

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