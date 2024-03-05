Канада может скоро передать Украине десятки тысяч авиационных ракет CRV7 – министр обороны

Билл Блэр (Фото: ЕРА/TOMS KALNINS)

Министр обороны Канады Билл Блэр заявил на брифинге, что в ближайшие дни страна примет решение по отправке в Украину списанных неуправляемых авиационных ракет CRV7 калибра 70 мм. Ранее начальник ГУР Кирилл Буданов призвал Оттаву передать их украинским Вооруженным Силам.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Сейчас мы проверяем, можно ли безопасно транспортировать эти боеприпасы. Как только мы это определим, а это должно произойти в ближайшие несколько дней, мы доставим их в Украину как можно быстрее", – сказал Блэр.

Ранее Буданов отмечал, что передача CRV7 помогла бы Украине отбиваться от российских войск и сэкономила бы налогоплательщикам Канады расходы по уничтожению этих ракет.

По его словам, Украина могла использовать ракеты как в ударных вертолетах, так и в наземных пусковых установках для поражения российских танков и артиллерии.

СПРАВКА CRV7 (Canadian Rocket Vehicle 7) – канадская авиационная неуправляемая ракета калибра 70 мм со сложным оперением, предназначенная для ударов по наземным целям. Министерство обороны Канады имеет 83 303 такие ракеты, хотя некоторые из них уже без боеголовок. Эти ракеты были сняты с вооружения еще в начале 2000-х годов. В контексте передачи Украине речь идет о более 83 000 ракет CRV7, которые хранятся на складе боеприпасов канадских вооруженных сил. CRV7 (Canadian Rocket Vehicle 7) – канадская авиационная неуправляемая ракета калибра 70 мм со сложным оперением, предназначенная для ударов по наземным целям. Министерство обороны Канады имеет 83 303 такие ракеты, хотя некоторые из них уже без боеголовок. Эти ракеты были сняты с вооружения еще в начале 2000-х годов. В контексте передачи Украине речь идет о более 83 000 ракет CRV7, которые хранятся на складе боеприпасов канадских вооруженных сил.

3 февраля сообщалось, что лидер оппозиционной Консервативной партии Канады Пьер Пуальевр призвал правительство передать Украине ракеты CRV7, которые планируют утилизировать.

В Минобороны Канады заявили, что правительство действительно рассматривает такую возможность, но нужно убедиться, что пожертвование будет отвечать военным потребностям Украины.

Читайте также: Министр обороны Канады: Мы готовы разместить в Украине войска при некоторых условиях