Ситуация win-win. Буданов просит Канаду не утилизировать 83 000 ракет CRV7, а отдать ВСУ

CRV7 будут использоваться как в ударных вертолетах, так и в наземных пусковых установках для поражения танков и артиллерии россиян, сказал Буданов

Кирилл Буданов (Фото: LIGA.net)

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов призвал Канаду передать Украине десятки тысяч списанных неуправляемых авиационных ракет CRV7 калибром 70 мм, предназначенных для поражения наземных целей. Их планируют утилизировать на военной базе в Саскачеване. В интервью Global News Буданов рассказал, как Украина могла бы их использовать.

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Начальник ГУР подчеркнул, что передача CRV7 помогла бы Украине отбиваться от российских войск и сэкономила бы налогоплательщикам Канады расходы на уничтожение этих ракет.

"Мы надеемся, что это будет ситуация win-win", – сказал он.

Речь идет о более чем 83 000 наземных ударных ракет CRV7, хранящихся на складе боеприпасов канадских вооруженных сил. Канаде они больше не нужны, поэтому она выбрала частного подрядчика для утилизации.

Буданов заявил, что CRV7 будут использоваться как в украинских ударных вертолетах, так и в наземных пусковых установках для поражения российских танков и артиллерии.

По его словам, Украина обсуждала этот вопрос с Канадой, но все еще ожидает решения.

Канадские официальные лица заявили, что рассматривают запрос, но предупредили, что CRV7 хранятся уже десятилетиями, и они могут быть "нестабильными", что делает их опасными для использования и транспортировки.

Однако в Украине утверждают, что готовы взять на себя риски на фоне дефицита снарядов, и что привыкли работать со старыми боеприпасами, такими как CRV7.

"Мы не волнуемся [на этот счет]", – сказал Буданов.

3 февраля сообщалось, что лидер оппозиционной Консервативной партии Канады Пьер Пуальевр призвал правительство передать Украине ракеты CRV7, которые планируют утилизировать.

В Минобороны Канады заявили, что правительство действительно рассматривает такую возможность, но нужно убедиться, что пожертвование будет соответствовать военным потребностям Украины.

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