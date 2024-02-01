Перемогти Росію можуть допомогти штурмовики A-10, показали себе проти Хусейна — Буданов
Начальник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що допомогти у перемозі над Росією Україні можуть американські літаки-штурмовики A-10 Thunderbolt. Про це він повідомив в інтерв'ю CNN.
За його словами, A-10 могли б значно посилити Україну на передньому краї.
Він зазначив, що хоча в США періодично дискутують про їхнє зняття з озброєння та заміну новими бортами, ці штурмовики мають репутацію ефективних у боротьбі з бронетехнікою.
Буданов заявив, що A-10 добре показали себе під час війни в Перській затоці на початку 1990-х років, коли США та 35 країн коаліції розгромили війська іракського диктатора Саддама Хусейна після його вторгнення до Кувейту.
"Вони справді можуть допомогти завдати військової поразки Росії", – підкреслив розвідник.
- 14 грудня 2023 року Буданов заявив, що росіяни не планують вести війну проти України у 2025 році. Можливо, до кінця 2024 року Росія коригуватиме плани щодо війни, але поки що такого немає, запевнив начальник ГУР.
- 25 грудня Буданов заявив, що Росія ніколи не зможе знищити Україну. 2024-й, за його прогнозами, насамперед стане "роком продовження боротьби".
- Буданов прогнозує, що поточна російська наступальна операція повністю вичерпається на початку весни 2024 року, після чого, ймовірно, буде хід України у бойових діях.
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