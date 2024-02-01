Перемогти Росію можуть допомогти штурмовики A-10, показали себе проти Хусейна — Буданов

Буданов заявив, що A-10 мають репутацію ефективних у боротьбі проти бронетехніки ворога

Штурмовик A-10 (Фото: SRA Greg L. Davis, USAF)

Начальник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що допомогти у перемозі над Росією Україні можуть американські літаки-штурмовики A-10 Thunderbolt. Про це він повідомив в інтерв'ю CNN.

За його словами, A-10 могли б значно посилити Україну на передньому краї.

Він зазначив, що хоча в США періодично дискутують про їхнє зняття з озброєння та заміну новими бортами, ці штурмовики мають репутацію ефективних у боротьбі з бронетехнікою.

Буданов заявив, що A-10 добре показали себе під час війни в Перській затоці на початку 1990-х років, коли США та 35 країн коаліції розгромили війська іракського диктатора Саддама Хусейна після його вторгнення до Кувейту.

"Вони справді можуть допомогти завдати військової поразки Росії", – підкреслив розвідник.

ДОВІДКА Fairchild Republic A-10 Thunderbolt – американський одномісний, дводвигунний, прямокрилий реактивний літак, призначений для безпосередньої повітряної підтримки наземних сил. A-10 був побудований для атаки танків, бронетехніки та інших наземних цілей з обмеженою протиповітряною обороною. Літак прийнятий на озброєння у 1976 році та досі є єдиним літаком ЗС США, призначеним та використовуваним виключно для вирішення безпосередньої авіаційної підтримки. Fairchild Republic A-10 Thunderbolt – американський одномісний, дводвигунний, прямокрилий реактивний літак, призначений для безпосередньої повітряної підтримки наземних сил. A-10 був побудований для атаки танків, бронетехніки та інших наземних цілей з обмеженою протиповітряною обороною. Літак прийнятий на озброєння у 1976 році та досі є єдиним літаком ЗС США, призначеним та використовуваним виключно для вирішення безпосередньої авіаційної підтримки.

14 грудня 2023 року Буданов заявив, що росіяни не планують вести війну проти України у 2025 році. Можливо, до кінця 2024 року Росія коригуватиме плани щодо війни, але поки що такого немає, запевнив начальник ГУР.

25 грудня Буданов заявив, що Росія ніколи не зможе знищити Україну. 2024-й, за його прогнозами, насамперед стане "роком продовження боротьби".

Буданов прогнозує, що поточна російська наступальна операція повністю вичерпається на початку весни 2024 року, після чого, ймовірно, буде хід України у бойових діях.

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