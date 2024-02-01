Победить Россию могут помочь штурмовики A-10, показали себя против Хусейна — Буданов
Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что помочь в победе над Россией Украине могут американские самолеты-штурмовики A-10 Thunderbolt. Об этом он сообщил в интервью каналу CNN.
По его словам, A-10 смогли бы значительно усилить Украину на переднем крае.
Он отметил, что хотя в США периодически дискутируют об их снятии с вооружения и замене новыми бортами, эти штурмовики имеют репутацию эффективных в борьбе с бронетехникой.
Буданов заявил, что A-10 хорошо показали себя во время войны в Персидском заливе в начале 1990-х годов, когда США и 35 стран коалиции разгромили войска иракского диктатора Саддама Хусейна после его вторжения в Кувейт.
"Они действительно могут помочь нанести военное поражение России", — подчеркнул разведчик.
- 14 декабря 2023 года Буданов заявил, что россияне не планируют вести войну против Украины в 2025 году. Возможно, к концу 2024 года Россия будет корректировать планы по войне, но пока такого нет, заверил начальник ГУР.
- 25 декабря Буданов заявил, что Россия никогда не сможет уничтожить Украину. 2024-й, по его прогнозам, в первую очередь станет "годом продолжения борьбы".
- Буданов прогнозирует, что нынешняя российская наступательная операция полностью иссякнет в начале весны 2024 года, после чего, вероятно, будет ход Украины в боевых действиях.
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