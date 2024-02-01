Победить Россию могут помочь штурмовики A-10, показали себя против Хусейна — Буданов

Буданов заявил, что A-10 имеют репутацию эффективных в борьбе против бронетехники врага

Штурмовик A-10 (Фото: SRA Greg L. Davis, USAF)

Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что помочь в победе над Россией Украине могут американские самолеты-штурмовики A-10 Thunderbolt. Об этом он сообщил в интервью каналу CNN.

По его словам, A-10 смогли бы значительно усилить Украину на переднем крае.

Он отметил, что хотя в США периодически дискутируют об их снятии с вооружения и замене новыми бортами, эти штурмовики имеют репутацию эффективных в борьбе с бронетехникой.

Буданов заявил, что A-10 хорошо показали себя во время войны в Персидском заливе в начале 1990-х годов, когда США и 35 стран коалиции разгромили войска иракского диктатора Саддама Хусейна после его вторжения в Кувейт.

"Они действительно могут помочь нанести военное поражение России", — подчеркнул разведчик.

СПРАВКА Fairchild Republic A-10 Thunderbolt – американский одноместный, двухдвигательный, прямокрылый реактивный самолёт, предназначенный для непосредственной воздушной поддержки наземных сил. A-10 был построен для атаки танков, бронетехники и других наземных целей с ограниченной противовоздушной обороной. Самолет принят на вооружение в 1976 году и до сих пор является единственным самолетом ВС США, предназначенным и используемым исключительно для решения непосредственной авиационной поддержки. Fairchild Republic A-10 Thunderbolt – американский одноместный, двухдвигательный, прямокрылый реактивный самолёт, предназначенный для непосредственной воздушной поддержки наземных сил. A-10 был построен для атаки танков, бронетехники и других наземных целей с ограниченной противовоздушной обороной. Самолет принят на вооружение в 1976 году и до сих пор является единственным самолетом ВС США, предназначенным и используемым исключительно для решения непосредственной авиационной поддержки.

14 декабря 2023 года Буданов заявил, что россияне не планируют вести войну против Украины в 2025 году. Возможно, к концу 2024 года Россия будет корректировать планы по войне, но пока такого нет, заверил начальник ГУР.

25 декабря Буданов заявил, что Россия никогда не сможет уничтожить Украину. 2024-й, по его прогнозам, в первую очередь станет "годом продолжения борьбы".

Буданов прогнозирует, что нынешняя российская наступательная операция полностью иссякнет в начале весны 2024 года, после чего, вероятно, будет ход Украины в боевых действиях.

Читайте также: Буданов не стал комментировать слухи, что его назначат вместо Залужного: Нет конфликтов