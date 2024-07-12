Канада виділила $285 млн на підготовку українських льотчиків на F-16

Винищувач F-16 (Фото: Міноборони Нідерландів)

Канада виділила 389 млн канадських доларів, що еквівалентно $285 млн, на підготовку українських військових пілотів і технічне обслуговування західних винищувачів F-16. Про це повідомив Офіс прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

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Ці кошти будуть спрямовані на підтримку підготовки пілотів Збройних Сил України, а також на забезпечення критично важливого обладнання для безпечної експлуатації Києвом винищувачів F-16, йдеться у повідомленні.

Також офіс канадського прем’єра розкрив деталі пакета військової допомоги Україні на 500 млн канадських доларів, що еквівалентно $367 млн, про який президент Володимир Зеленський повідомив напередодні.

"Це включає майже $326 млн для Міністерства оборони Канади на підтримку витрат на військову техніку, допомогу й навчання ЗСУ, а також понад $42 млн для Цільового фонду Комплексного пакета допомоги НАТО для України, щоб допомогти відновити український сектор безпеки й оборони та сприяти переходу України до повної оперативної сумісності з Альянсом", – повідомили в адміністрації Трюдо.

Там зазначили, що ці кошти доповнюють наявну військову допомогу Канади Україні на загальну суму $807 млн (1,1 млрд канадських доларів) цього року.

10 травня Канада повідомила про виділення $56 млн на ініціативу Німеччини з пошуку та постачання Україні систем ППО.

13 червня Міноборони Канади оголосило, що відправляє Україні чотири нові броньовані автомобілі. Загалом заплановане постачання 50 таких транспортних засобів.

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