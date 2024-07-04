На службі 35 років. Збройні сили Канади вперше в історії очолить жінка

Свого часу Каріньян служила у Сирії, Іраку, Афганістані та Боснії й Герцеговині

Дженні Каріньян (Фото: AFP)

Новою очільницею канадських Збройних сил вперше в історії країни стане жінка Дженні Каріньян – вона замінить на цій посаді генерала Уейна Ейра. Про це повідомили у пресслужбі Офісу прем'єра Канади Джастіна Трюдо.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

"Її військова кар'єра на службі Канаді та канадцям триває понад 35 років і включає командування двома інженерно-саперними полками й 2-ю Канадською дивізією, де вона керувала понад 10 000 солдатів і очолювала кризові операції під час ліквідації наслідків повені у Квебеку", – йдеться у повідомленні.

Свого часу Каріньян служила у Сирії, Іраку, Афганістані та Боснії й Герцеговині. Вона отримала низку нагород за віддану службу канадському народові, зокрема, медаль "За бездоганну службу" і Хрест "За бездоганну службу".

13 червня 2024 року Канада передала Україні близько 2000 списаних некерованих авіаційних ракет CRV7, до чого ще в лютому закликав начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, а також 29 систем дистанційного керування Nanuk і 130 000 боєприпасів для стрілецької зброї.

Того ж дня Канада відправила Україні чотири нові броньовані автомобілі власного виробництва. Загалом заплановане постачання 50 таких транспортних засобів.

Читайте також: Міністр оборони Канади вважає, що не на часі відправляти військових інструкторів до України