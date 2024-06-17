Міністр оборони Канади вважає, що не на часі відправляти військових інструкторів до України

Білл Блер (Фото: EPA)

Канада поки не планує направляти до України своїх військових інструкторів. Про це на брифінгу повідомив міністр оборони країни Білл Блер, передає видання Reuters.

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Коментуючи рішення зустрічі міністрів оборони країн НАТО, Блер зазначив, що країни Альянсу обговорили місію, яка передбачає посилення навчання українських військових.

"На мою думку, наразі обставини не сприяють розгортанню канадських інструкторів в Україні. Є цілком зрозуміле занепокоєння щодо розширення навчальної місії в Україні", – заявив очільник оборонного відомства Канади.

У матеріалі Reuters йдеться, що з 2015 року Канада допомогла підготувати близько 40 000 військовослужбовців Збройних Сил України. Оттава вивела свій навчальний контингент із Західної України безпосередньо перед вторгненням Росії в лютому 2022 року. Інструктори переїхали до Великої Британії та Польщі, щоб відновити роботу з українськими солдатами.

27 травня головком ЗСУ заявив, що підписав документи, які дозволять першим інструкторам з Франції "відвідати українські навчальні центри та ознайомитися з їхньою інфраструктурою й персоналом".

Однак згодом вийшло роз'яснення від Міноборони Франції: йшлося про роботу, що триває. Макрон назвав заяву Сирського "прикрою та неузгодженою".

9 червня видання Welt писало, що Франція хоче створити коаліцію інструкторів для України, але є протидія від інших країн.

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