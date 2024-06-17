Министр обороны Канады считает, что не время отправлять военных инструкторов в Украину

Билл Блэр (Фото: EPA)

Канада пока не планирует направлять в Украину своих военных инструкторов. Об этом на брифинге сообщил министр обороны страны Билл Блэр, передает издание Reuters.

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Комментируя решение встречи министров обороны стран НАТО, Блэр отметил, что страны Альянса обсудили миссию, предусматривающую усиление обучения украинских военных.

"По моему мнению, обстоятельства не способствуют развертыванию канадских инструкторов в Украине. Есть вполне понятное беспокойство относительно расширения учебной миссии в Украине", — заявил глава оборонного ведомства Канады.

В материале Reuters говорится, что с 2015 года Канада помогла подготовить около 40 000 военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Оттава вывела свой обучающий контингент из Западной Украины непосредственно перед вторжением России в феврале 2022 года. Инструкторы переехали в Великобританию и Польшу, чтобы возобновить работу с украинскими солдатами.

27 мая главком ВСУ заявил, что подписал документы, которые позволят первым инструкторам из Франции "посетить украинские учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом".

Однако позже вышло разъяснение от Минобороны Франции: речь шла о продолжающейся работе. Макрон назвал заявление Сырского "досадным и несогласованным".

9 июня издание Welt писало, что Франция хочет создать коалицию инструкторов для Украины, но есть противодействие от других стран.

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