Франция хочет создать коалицию инструкторов для Украины, но есть противодействие – Welt

Издание заявляет, что немецкая правящая коалиция уже давала понять, что солдаты из ФРГ не будут участвовать в учебной миссии

Эманнюэль Макрон (Фото: Hannibal Hanschke/EPA)

На прошлой неделе начальник Генерального штаба Франции Тьери Бурар обратился к США и 10 европейским странам с приглашением принять участие в учебной миссии, чтобы тренировать украинских военных непосредственно в Украине. В то же время в Европе есть противодействие таким инициативам, заявляет немецкое издание Welt со ссылкой на собственные источники.

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По данным издания, Бурар направил письмо в США и около 10 европейских стран, включая Великобританию, Польшу, Нидерланды, Латвию, Литву, Эстонию, Данию и Швецию, в документе он пригласил правительства стран принять участие в учебной миссии в Украине в рамках многонациональной коалиции.

В то же время в Германию такое письмо не поступало, утверждает Welt – по данным источников издания в Брюсселе, правящая немецкая коалиция на протяжении последних недель несколько раз давала понять на внутренних переговорах, что немецкие солдаты не будут участвовать в такой учебной миссии.

В то же время так же отказались и американцы, но Вашингтон все равно получил приглашение, замечает издание.

По словам неназванных дипломатов Евросоюза, Макрон все еще пытается осуществить тренировочную миссию под эгидой уже существующей миссии ЕС в Украине (EUMAM), но для этого следует изменить ее мандат.

Однако, объясняет Welt, это вполне возможно: миссия все равно будет пересмотрена летом, и ее придется продлить в ноябре.

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Однако евродипломаты заявили, что в Брюсселе сопротивляются идеям из Парижа: большинство стран-членов ЕС были бы против обучения бойцов непосредственно в Украине.

Так, правительства Германии, Италии и Испании, например, опасаются, что обучение военных в Украине может "составить риск эскалации и глубже втянет Запад в войну", отмечает СМИ.

Венгрия же на встрече министров обороны ЕС в конце мая подчеркнула, что у Украины якобы больше "нет реальных шансов выиграть войну", передает Welt.

В то же время в дипломатических кругах ЕС также говорили и о том, что с военной точки зрения, безусловно, есть веские причины тренировать украинских военных в их стране: тогда обучение было бы более приспособлено к нуждам Сил обороны, и солдатам не нужно было бы покидать свою страну для учебы за рубежом.

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Еще в феврале президент Франции Эмманюэль Макрон впервые предположил применение иностранных войск в Украине. По его словам, только Россия будет виновата, если Франция таки решит направить своих солдат в Украину.

27 мая главком ВСУ заявил, что подписал документы, позволяющие первым инструкторам из Франции "посетить украинские учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом". Однако впоследствии вышло разъяснение от Минобороны Франции: речь шла о продолжающейся работе. Макрон назвал заявление Сырского "досадным и несогласованным".

7 июня президент Франции Макрон сообщил, что страна будет работать над расширением коалиции стран, которые отправят своих военных инструкторов в Украину для учений.

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