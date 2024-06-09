Граффити с гробами в Париже. В Молдове отреагировали на задержание ее граждан во Франции

Министр иностранных дел осудил инцидент с распространением граффити с гробами и надписями "Французские солдаты в Украине"

Граффити гроба в Париже (Скриншот с видео: BFMTV)

8 июня во Франции задержали трех граждан Молдовы – их подозревают в созданные граффити с гробами и надписями "Французские солдаты в Украине". Молдова осуждает инцидент с граффити и называет его частью "гибридной тактики вреда" международному имиджу страны. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой в X (экс-Twitter).

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"Мы сожалеем и решительно осуждаем инцидент с участием трех граждан Молдовы в Париже, являющегося частью гибридной тактики вреда нашему международному имиджу. Власти Кишинева готовы сотрудничать с Францией для выяснения обстоятельств и привлечения виновных к ответственности", – написал он.

8 июня прокуратура Франции сообщила о задержании в Париже трех человек по подозрению в создании граффити с гробами о французских солдатах.

Местное медиа BFMTV сообщало, что у подозреваемых нашли краску, перчатки и трафареты.

А ранее, 2 июня, неизвестные принесли гробы с французскими флагами к Эйфелевой башне.

4 июня представитель российского посольства во Франции Александр Макогонов заявил, что французские инструкторы, которых могут отправить в Украину, станут "законными целями" для солдат РФ.

5 июня в МИД Франции пообещали ответить на это заявление.

7 июня президент Франции Макрон сообщил, что страна будет работать над расширением коалиции стран, которые отправят своих военных инструкторов в Украину для учений.

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