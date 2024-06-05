Дипломат из РФ назвал французских инструкторов в Украине "законной целью". Франция ответит

В МИД Франции подчеркнули, что сейчас обсуждается ответ официального Парижа

Эмманюэль Макрон (Фото: Filip Singer/EPA)

Спикер российского посольства во Франции Александр Макогонов заявил, что французские инструкторы, которых могут отправить в Украину, станут "законными целями" для солдат РФ. Во французском Министерстве иностранных дел обещают ответ на такое заявление, передает местное медиа BFMTV.

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Заявление Макогонова состоялось в эфире этого СМИ еще 4 июня: он утверждал, что если Франция направит своих солдат, специалистов и инструкторов в Украину, чтобы те могли научить украинских солдат "лучше нацеливаться и убивать россиян" – то такие французские военные "станут законной целью" для РФ.

"Это скандальные высказывания, которые не останутся без последствий", — заявил Кристоф Лемуан, заместитель спикера французского дипломатического ведомства 5 июня.

Отвечая на вопрос о возможном вызове российского дипломата в МИД Франции, Лемуан подчеркнул, что сейчас обсуждается ответ официального Парижа.

Франция рассматривает возможность отправки в Украину своих военных инструкторов, чтобы ускорить обучение украинских военных, в частности по разминированию и обслуживанию военной техники.

Президент Франции Эмманюэль Макрон анонсировал, что планирует во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским представить план возможного размещения французских военных инструкторов в Украине.

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27 мая главком ВСУ Сырский заявил, что уже подписал документы, которые позволят первым инструкторам из Франции "вскоре посетить наши учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом".

Впоследствии Минобороны Франции сообщило, что отправка инструкторов для обучения ВСУ в Украине является одним из треков, по которому ведется работа с украинцами.

29 мая Макрон назвал "досадным и несогласованным" заявление Сырского.

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