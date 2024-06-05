Дипломат із РФ назвав французьких інструкторів в Україні "законною ціллю". Франція відповість

У МЗС Франції підкреслили, що зараз обговорюється відповідь офіційного Парижа

Емманюель Макрон (Фото: Filip Singer/EPA)

Речник російського посольства у Франції Олександр Макогонов заявив, що французькі інструктори, котрих можуть відправити в Україну, стануть "законними цілями" для солдатів РФ. У французькому Міністерстві закордонних справ обіцяють відповідь на таку заяву, передає місцеве медіа BFMTV.

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Заява Макогонова відбулася в ефірі цього ЗМІ ще 4 червня: він стверджував, що якщо Франція надішле своїх солдатів, спеціалістів та інструкторів до України, аби ті могли навчити українських солдатів "краще націлюватись і вбивати росіян" – то такі французькі військові "стануть законною ціллю" для РФ.

"Це скандальні висловлювання, які не залишаться без наслідків", — заявив Крістоф Лемуан, заступник речника французького дипломатичного відомства 5 червня.

Відповідаючи на запитання про можливий виклик російського дипломата до МЗС Франції, Лемуан підкреслив: зараз обговорюється відповідь офіційного Парижа.

Наразі Франція розглядає можливість відправлення в Україну своїх військових інструкторів, щоб прискорити навчання українських військових, зокрема щодо розмінування та обслуговування військової техніки.

Президент Франції Емманюель Макрон анонсував, що планує під час зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським представити план можливого розміщення французьких військових інструкторів в Україні.

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27 травня головком ЗСУ Сирський заявив, що вже підписав документи, які дозволять першим інструкторам із Франції "невдовзі відвідати наші навчальні центри та ознайомитися з їхньою інфраструктурою й персоналом".

Згодом Міноборони Франції повідомило, що надсилання інструкторів для навчання ЗСУ в Україні є одним із треків, щодо якого ведеться робота з українцями.

29 травня Макрон назвав "прикрою та неузгодженою" заяву Сирського.

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