Макрон візьме участь у Саміті миру у Швейцарії
Президент Франції Емманюель Макрон візьме участь у Глобальному саміті миру щодо врегулювання війни в Україні, який відбудеться в середині червня у Швейцарії. Про це повідомило видання AFP із посиланням на Єлисейський палац.
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Окрім довгострокової військової підтримки Києва, Париж має намір надати Україні політичну та дипломатичну підтримку, йдеться у заяві адміністрації французького президента.
2 червня президент Володимир Зеленський заявив, що підтвердження участі у заході надійшло вже від офіційних представників 106 країн світу. Від Сполучених Штатів на Саміт миру приїдуть віцепрезидентка Камала Гарріс та радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.
- 24 квітня 2024 року Зеленський заявив, що Росія хоче зірвати Саміт миру й має план, як це зробити.
- 21 травня президент назвав три основні пункти, які стануть головними на Саміті миру.
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