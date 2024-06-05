Макрон примет участие в Саммите мира в Швейцарии

Эмманюэль Макрон (Фото: EPA)

Президент Франции Эмманюэль Макрон примет участие в Глобальном саммите мира по урегулированию войны в Украине, который состоится в середине июня в Швейцарии. Об этом сообщило издание AFP со ссылкой на Елисейский дворец.

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Помимо долгосрочной военной поддержки Киева, Париж намерен предоставить Украине политическую и дипломатическую поддержку, говорится в заявлении администрации французского президента.

2 июня президент Владимир Зеленский заявил, что подтверждение участия в мероприятии поступило уже от официальных представителей 106 стран мира. От Соединенных Штатов на Саммит мира приедут вице-президент Камала Харрис и советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

24 апреля 2024 года Зеленский заявил, что Россия хочет сорвать Саммит мира и имеет план, как это сделать.

21 мая президент назвал три основных пункта, которые станут главными на Саммите мира.

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