Макрон и Байден надеются, что все страны G7 согласуют Украине фонд на $50 млрд

Джо Байден и Эмманюэль Макрон (Фото: CHRISTOPHE PETIT TESSON / EPA)

Президенты Франции и США Эмманюэль Макрон и Джо Байден надеются, что все страны Большой семерки согласятся на фонд для Украины в размере $50 млрд из доходов от замороженных активов России. Об этом французский лидер сообщил в Париже на совместной пресс-конференции с президентом США.

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По словам Макрона, они оба надеются, что все члены G7 согласятся на $50 млрд фонда солидарности для Украины.

Также президент Франции назвал "критическим этапом" предстоящий Глобальный саммит мира в Швейцарии.

"Что касается украинского вопроса, то, как я уже говорил, мы сходимся во взглядах: уважение международного права, свобода народов определять свое будущее к самоопределению. И спасибо, что вы на стороне Европы", – отметил французский лидер президенту США.

Эти $50 млрд будут получены из прибыли от замороженных российских активов (около $280 млрд), страны G7 сошлись по этому поводу, заявляло агентство Bloomberg в конце мая. Окончательное решение будет принято на встрече 13-15 июня.

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