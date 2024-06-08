Байден: Путин не остановится на одной Украине, под угрозой вся Европа
Джо Байден пообещал в субботу, что США продолжат помогать Украине в борьбе с российской агрессией и предупредил, что Владимир Путин не удовлетворится одной Украиной.
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"Путин не остановится на одной Украине", — сказал американский президент на брифинге после переговоров в Париже с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
"Вся Европа окажется под угрозой, мы не позволим этому случиться", – сказал Байден.
"Соединенные Штаты стоят плечом к плечу с Украиной. Еще раз хочу сказать: мы не никуда не уйдем", – добавил он.
Макрон после этого обратился к Байдену: "Я благодарен вам, господин президент, за то, что вы как президент самого могущественного государства мира делаете свою работу с лояльностью партнера, который любит и уважает европейцев".
В пятницу, 7 июня, и Байден, и Макрон провели встречи с президентом Владимиром Зеленским в Париже, заявив о поддержке Украины.
- 8 июня Как сообщалось , президент Владимир Зеленский поделился "очень откровенной оценкой" ситуации на фронте в Украине во время встречи с лидером США Джо Байденом.
- И Байден, и Зеленский приезжали во Францию на годовщину высадки в Нормандии.