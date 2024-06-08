Байден и Макрон встретятся в Париже. Они будут говорить об Украине и Израиле

Эмманюэль Макрон и Джо Байден (Фото: EPA)

Французский лидер Эмманюэль Макрон примет президента США Джо Байдена с государственным визитом – они будут вести переговоры о торговле, а также будут говорить об Украине и Израиле. Об этом сообщило агентство Reuters.

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Агентство отметило, что этот визит будет отмечаться "помпезностью", в частности, президенты примут участие в поздравительной церемонии со своими супругами у Триумфальной арки и в параде на Елисейских полях, после чего проведут встречу по политическим вопросам.

"Франция – это наш старейший и один из наших глубочайших союзников. И это будет важный момент, чтобы подтвердить этот союз, а также посмотреть в будущее и на то, что мы должны сделать вместе", – заявил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.

Салливан отметил, что переговоры между политиками затронут российско-украинскую войну, конфликт в Секторе Газа, сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе, а также другие вопросы, в частности, изменения климата, искусственного интеллекта и сетей поставок.

Ожидается, что Байден и Макрон обсудят укрепление НАТО: оба пообещают, что их страны будут поддерживать Украину, хотя они еще не договорились о плане использования замороженных российских активов для помощи Киеву, отмечает издание.